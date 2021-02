Entretiens à Rabat entre M. El Otmani et le Secrétaire général de l’OMT

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, en visite de travail au Maroc, dans le cadre des préparatifs de la 24ème session de l’Assemblée Générale de l’OMT prévue en octobre 2021 à Marrakech.

A cette occasion, M. El Otmani s’est félicité du choix, à une majorité écrasante, du Maroc pour accueillir les travaux de la 24ème session de l’Assemblée Générale de l’OMT, qui consacre l’engagement continu du Royaume en faveur du développement du secteur du tourisme, en tant que pilier important pour l’économie nationale et internationale.

Il a également souligné l’importance du secteur dans sa contribution effective au rapprochement des peuples et des cultures, la promotion de la paix et de la coexistence et la lutte contre toutes les formes de réclusion.

Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant les initiatives proactives prises par le Maroc, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour contrer les effets de la pandémie, rappelant que des aides directes ont été distribuées à environ 6 millions de personnes, durant la période du confinement, dont le personnel opérant dans le secteur touristique.

Il a rappelé à cet effet que le soutien au secteur se poursuit jusqu’à mars 2021, dans le cadre de concertations avec les professionnels du tourisme, en vue de sauvegarder les emplois, notant que ce soutien comprend également une batterie de mesures visant à réduire l’impact de la pandémie, dans le cadre d’un contrat-programme dédié au secteur du tourisme.

C’est dans ce cadre que le chef du gouvernement a relevé que la continuité des efforts engagés et des mesures d’accompagnement prises, visant la réduction de l’impact de la pandémie, permettent au secteur de retrouver son dynamisme, réaffirmant l’engagement du gouvernement, avec l’aide de tous les partenaires et professionnels, de garantir le succès de l’Assemblée générale de l’OMT à Marrakech.

Pour sa part, M. Pololikashvili, à la tête d’une délégation composée de hauts responsables, a fait part de sa satisfaction concernant l’organisation des travaux de la prochaine session de l’Assemblée générale de l’OMT au Maroc, se disant convaincu de l’engagement du Royaume pour la réussite de cet événement mondial, qui revêt une importance particulière dans la lutte contre les impacts de la pandémie.

Il a, à cette occasion, salué le niveau des relations de coopération historiques entre l’OMT et le Maroc, mettant en exergue la réussite de nombreux programmes mis en place par les deux parties, portant sur les différentes composantes du secteur touristique.

Ont participé à cette rencontre, la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, le secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, les directeurs généraux de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), la Maison de l’Artisan, et le directeur de la réglementation, du développement et de la qualité, ainsi que les membres de la délégation accompagnant le Secrétaire général de l’OMT.

( Avec MAP )