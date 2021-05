Environnement des affaires: les principaux points de la politique nationale 2021-2025

Voici les principaux points de la politique nationale de l’environnement des affaires couvrant la période allant de 2021 à 2025, adoptée, mercredi, par le Comité national de l’Environnement des Affaires (CNEA):

– La politique vise à élaborer une vision stratégique intégrée qui entend réunir les conditions favorables aux investisseurs afin qu’ils puissent contribuer à la création des richesses au Maroc.

– Trois piliers identifiés: l’amélioration des conditions structurelles de l’environnement des affaires, la simplification d’accès des entreprises aux ressources nécessaires et le renforcement de la transparence, l’inclusion et la coopération entre les secteurs public et privé.

– Un total de 33 chantiers de réforme prévus relatifs à la simplification des procédures administratives et l’amélioration du cadre juridique et réglementaire des affaires, les délais de paiement et l’accès au financement, l’infrastructure et la commande publique. Il s’agit également de la qualification du capital humain, du renforcement des mécanismes d’accompagnement des entreprises et de l’intégration du secteur informel.

– La mise en place de cette politique sera flexible, dans la mesure où son contenu sera mis à jour en cas de besoin. Elle s’appuiera sur des mécanismes de gouvernance rassemblant des intervenants des secteurs public et privé, une feuille de route déterminée et un système d’évaluation des réalisations.

– Une approche participative a marqué l’ensemble des étapes de préparation de la politique nationale, allant du diagnostic des principaux obstacles entravant le développement du secteur privé national jusqu’à la phase d’identification des chantiers de réforme et des priorités de la conjoncture actuelle, lesquelles portent sur la sortie de crise liée à la pandémie de Covid-19.

( Avec MAP )