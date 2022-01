Environnement: Marrakech se dote d’un hôtel éco-responsable

La société Earth and Sky va lancer une unité hôtelière éco-responsable à Marrakech. Le projet doit être réalisé dans la zone de Sidi Abdellah Ghiat et coûtera 35 millions de dollars américains, soit près de 350 millions de dirhams.

Le nouvel éco-hôtel comptera 55 chambres et suites. Il accueillera un éco-boutique hôtel « éco-responsable jusque dans les moindres détails de sa conception et de son futur fonctionnement », une agriculture « bio et innovante », ainsi qu’une unité de transformation des plantes en huiles et huiles essentielles, explique-t-il. Michel Jean Menghetti, investisseur et promoteur suisse à l’origine du projet.

Le projet, baptisé « ARD Wa Samaâ » (Terre et Ciel), est le premier du genre au Maroc et en Afrique. Il est soutenu par la société marocaine Earth and Sky et permettra la création d’environ 300 emplois. Les travaux de construction dureront entre 18 et 24 mois, selon la rapidité avec laquelle les fonds seront mobilisés et l’évolution de la crise sanitaire.

La ville ocre n’a pas pu résister à la pression causée par la pandémie s’est propagée dans tout le pays, provoquant la fermeture de la plupart de ses installations et l’arrêt du mouvement touristique après que les autorités marocaines ont arrêté les voyages internationaux.

Le ralentissement de l’activité touristique a affecté un secteur considéré comme la pierre angulaire de la ville et qui affecte d’autres secteurs qui lui sont liés, tels que le commerce, l’artisanat, l’hôtellerie et le transport touristique. Tout cela a permis à Marrakech de perdre un peu de son lustre d’antan alors qu’elle était la ville la plus animée et la plus visitée du pays.