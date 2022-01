Environnement, souveraineté, sécurité : la nouvelle guerre des data centers

Par Olivier DELAGARDE

Films, musique, logiciels, plus encore données personnelles : nos activités tant individuelles que professionnelles ont basculé massivement dans le « cloud ». Sur ce marché, qui devrait atteindre 560 milliards de dollars en 2030, les Etats-Unis sont ultradominants. Qu’en est-il s’agissant de nos souverainetés mais aussi de la planète.

Imaginez que vous deviez stocker chez vous tous les films, séries et vidéos plus ou moins intelligents que vous regardez sur YouTube ou Netflix. Impossible ! Imaginez que vous deviez archiver l’ensemble des morceaux que vous écoutez sur votre smartphone grâce à Spotify, Deezer ou Apple Music. Impensable ! Idem pour la masse de documents que nous stockons sur Google Drive, ou bien encore les interminables réunions en visioconférences sur Microsoft Teams et autres plateformes dédiées. Heureusement, pour tout cela, il y a le fameux cloud.

Le messie Jeff Bezos. Au début des années 2000, le fondateur d’Amazon était au bord de la banqueroute. Celui-ci devait payer l’entretien de ses coûteux serveurs conçus pour tenir le choc lors des pics de commandes du Black Friday et de Noël, et sous-utilisés le reste du temps. C’est alors que le magnat de l’informatique a eu l’idée géniale, tant économiquement que techniquement : les proposer à la location à d’autres entreprises. Tout d’abord pour du stockage de leurs données, puis offrant un service de calcul à distance. L’informatique de réseau en « nuage » était née. Plus besoin de lourds équipements individuels et particulièrement techniques de types serveurs puisqu’il était devenu possible de les louer en passant par le web, de n’importe où dans le monde.

Trois ogres américains pour un marché gigantesque

Quel incroyable vertige : selon les conjoncturistes de Statista, le monde produira 2.142 zettaoctets de données par an, soit 2142 milliards de giga-octets, d’ici 2035. C’est quarante-cinq fois plus qu’en 2020, l’année du confinement qui nous a tous obligés à télétravailler, rivés tels des zombies à nos ordinateurs. Autant de data injectées en quelques millièmes de seconde dans des hangars bourrés de routeurs, de fibre optique, de systèmes de refroidissement et de cartes graphiques hors de prix.

Cette manne n’a, bien entendu, pas échappé aux appétits insatiables des ogres du numérique. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud se sont révélés comme les trois leaders du secteur, parmi des dizaines d’acteurs en rivalité. Tous trois sous la bannière étoilée, s’arrogent les deux tiers du business mondial du cloud, générant plus de quarante-deux milliards de dollars de chiffre d’affaires. Une insolente hégémonie pour certains. « Notre cloud est utilisé par plus de 1 milliard de clients et 20 millions d’entreprises dans le monde », fanfaronne Bernard Ourghanlian, directeur technique de Microsoft France.

Le cloud devenu incontournable

92% des internautes l’utilisent. 36% des entreprises européennes font fonctionner une partie de leurs métiers grâce à lui. La messe est-elle dite ? Pas encore. Les prestataires yankees ne sont pas les bienvenus en Chine, guerre économique oblige — l’empire du Milieu a ses propres dragons des données : Alibaba et Tencent. Toutefois, les cow-boys sont chez eux en Europe, un marché en plein décollage – celui-ci devant passer de cinquante-trois à cinq cent soixante milliards d’euros d’ici à 2030 selon les consultants de KPMG. Usines connectées, voitures autonomes, contrôle aérien : bienvenue dans cet Internet des objets, dont on parle tant et qui va carburer au fameux cloud. « A tel point qu’il sera difficile de distinguer le monde réel du numérique », pointe Bernard Benhamou, spécialiste du sujet et enseignant à Sciences po.

Trois types de cloud pour des milliers d’applications

Comme dans une prémonition à la « Matrix », nos fleurons du privé basculent les uns après les autres, dans cet univers parallèle à la Bogdanoff des années 80. Il en va de leur compétitivité. « De grandes sociétés comme LVMH ou Casino, ou de plus petites comme Lydia, nous font confiance », se réjouit Anthony Cirot, grand manitou de Google Cloud en France. Non sans risques puisque la loi américaine permet à Washington de réclamer n’importe quelle donnée, passant par un service d’une société made in USA. Et de renchérir, « en informatique, celui qui n’a pas le code source d’un système n’est pas souverain », complète l’ex-vice-président du Conseil national du numérique, Tariq Krim.

Dans ce contexte, le succès de la récente introduction en Bourse d’OVHcloud, le champion français – et européen – du secteur, suscite de l’espoir. Le roubaisien Octave Klaba aura-t-il les épaules pour faire tomber les cadors de la côte Ouest de leur gros cumulonimbus ? Son groupe valait fin octobre, quatre milliards d’euros, contre plus de 2.000 milliards pour Microsoft.

Vite, une rasade de potion magique pour le petit Gaulois !

