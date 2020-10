Epson élargit son offre d’imprimantes

Epson lance sa première imprimante à sublimation A4, la SureColor SC-F100, idéale pour les petites entreprises et les startups qui souhaitent se lancer dans le secteur des articles promotionnels et personnalisés.

Ainsi, l’imprimante répond aux besoins de ceux qui souhaitent créer des articles tels que les tasses, porte-clés, coques de téléphones, mais aussi des producteurs de textile qui cherchent à créer des articles sur mesures tels que des casquettes, cordons pour les badges, tabliers, etc. Une solution d’impression complète qui offre, selon le fabriquant, “des délais d’exécution rapide, une facilité d’utilisation à portée de tous, mais aussi économique“.

En effet, les travaux d’impression peuvent être envoyés en Wi-Fi ou à l’aide du pilote dédié d’Epson et permettraient une consommation moindre, puisque les bouteilles d’encre de 140 ml se révèleraient moins coûteuses que l’encre en cartouche. La SureColor SC-F100 permettra à davantage d’entreprises de s’implanter sur le marché de plus en plus populaire des articles promotionnels.