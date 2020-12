Erdogan souhaite que la Turquie entretienne de meilleures relations avec Israël

Le président turc Erdogan a déclaré vendredi qu’il souhaiterait que la Turquie ait de meilleures relations avec Israël. A ce titre, des pourparlers au niveau du renseignement se feraient entre les deux pays.

La Turquie aimerait entretenir de meilleures relations avec Israël rapporte la presse locale ainsi que l’agence Reuters. La politique israélienne envers les Palestiniens représenterait toutefois « une ligne rouge » pour Ankara a-t-il déclaré. S’adressant à la presse après la prière du vendredi dernier à Istanbul, le président turc a déclaré que la Turquie avait des problèmes avec “des personnes au plus haut niveau” en Israël et que les liens auraient pu être “très différents” si ces problèmes n’existaient pas. Impliquée dans plusieurs dossiers notamment en Méditerranée, le soutien d’un pays de la région pourrait s’avérer bénéfique pour la Turquie, notamment pour les enjeux gaziers.

Pour rappel, si la Turquie a condamné les rapprochements négociés par les Etats-Unis entre Israël et les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, elle entretient d’importantes relations commerciales avec Israël. Par ailleurs, un tel rapprochement pourrait-être favorisé par l’Azerbaïdjan rapportent les médias israéliens, qui jouerait le médiateur entre les deux pays et pourrait entièrement rabattre les cartes du jeu géopolitique mondial.