Espace: Lancement réussi du vol habité de la NASA et SpaceX vers l’ISS

Un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon, transportant quatre astronautes de trois pays, a décollé avec succès du Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride vendredi matin.

Il s’agit du troisième vol en équipage de la société d’Elon Musk et le premier à utiliser un booster de fusée et un vaisseau spatial ayant déjà volé.

Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur ont été rejoints par l’astronaute français Thomas Pesquet, de l’Agence spatiale européenne, et par le Japonais Akihiko Hoshide. Ils devraient passer six mois à bord de la Station spatiale internationale 5ISS) après l’arrimage de leur capsule Crew Dragon tôt samedi matin.

La capsule Crew Dragon, baptisée “Endeavour”, a déjà transporté Robert Behnken et Douglas Hurley de la NASA vers la station spatiale en mai 2020.

Endeavour s’est envolée dans l’espace à l’aide d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, également utilisée d’une mission précédente effectuée en novembre 2020.

Alors que la capsule entrait en orbite, le premier étage de la fusée s’est détaché avec succès et a achevé sa descente, atterrissant sur le navire-drone autonome de SpaceX stationné dans l’océan Atlantique.

Ce lancement marque une étape importante pour la Space Exploration Technologies Corp. de M. Musk, car il prouve la thèse fondamentale de sa stratégie, à savoir qu’il est possible d’économiser sur les coûts des voyages spatiaux en réutilisant les composants de la fusée et de la capsule d’un lancement après chaque vol.

“Je pense que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère d’exploration spatiale”, a déclaré le propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, lors d’une conférence de presse après le lancement.

Après avoir fondé SpaceX il y a 19 ans, M. Musk a avoué qu’il n’avait que récemment acquis la conviction que le matériel spatial pouvait être réutilisé avec succès, réduisant ainsi les coûts de lancement.

( Avec MAP )