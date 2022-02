Espagne/banques : fermeture de plus de 3.000 agences en 2021

Les principales banques espagnoles ont fermé plus de 3.000 agences en 2021, soit 19,4% de leur réseau, terminant l’année avec environ 12.100 employés en moins, ce qui représente une réduction de 8,6% du nombre de salariés dans le pays, selon les données des sept principales banques espagnoles, compilées par l’agence « Europa Press ».

Depuis des années, le secteur bancaire voit ses marges sous pression en raison de l’environnement de taux d’intérêt négatifs et de la concurrence accrue des nouveaux opérateurs technologiques, une situation qui a été exacerbée par l’apparition de la pandémie de coronavirus.

Pour s’attaquer au problème de la faible rentabilité et assurer leur survie, les régulateurs et les superviseurs ont insisté sur la nécessité pour les banques de réduire leurs coûts et d’améliorer leur efficacité, en repensant leur modèle commercial pour s’adapter aux nouvelles tendances de consommation.

Les principaux leviers utilisés par les institutions financières pour gagner en efficacité sont l’investissement dans la technologie, les processus de fusion et le redimensionnement du réseau d’agences, étant donné que les consommateurs utilisent de plus en plus les canaux numériques et que l’Espagne surpasse toujours ses pairs européens en termes de nombre d’agences bancaires par habitant.

La pandémie a également provoqué une accélération des tendances, comme la numérisation, qui a entraîné une nouvelle vague de consolidation, comme celles de CaixaBank et Bankia, Unicaja et Liberbank ou Abanca et Banco Caixa Geral, Bankoa et Novo Banco, qui s’est accompagnée de plans de suppression d’emplois et d’agences.

(Avec MAP)