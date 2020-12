Espagne: “économiquement, il aurait été souhaitable de vendre Messi”, estime un dirigeant de Barcelone

Le dirigeant par intérim du FC Barcelone Carles Tusquets a estimé jeudi qu'”économiquement il aurait été souhaitable” que le club vende Lionel Messi l’été dernier.

“Économiquement parlant, j’aurais vendu Messi cet été. Économiquement, cela aurait été souhaitable”, a déclaré le président de la commission de gestion du Barça dans une interview à la radio catalane Rac1.

“LaLiga impose des limites salariales et cela nous aurait aidé”, a-t-il expliqué en réponse à une question sur l’opportunité de ce transfert, ajoutant toutefois que ce sujet aurait dû “faire l’objet d’un consensus dans l’encadrement technique”.

Par ailleurs Tusquets, qui assure l’intérim à la tête du club depuis la démission du président Josep Maria Bartomeu en octobre, a pratiquement écarté la possibilité d’un retour de Neymar à Barcelone, alors que le Brésilien vient de déclarer qu’il voulait de nouveau jouer avec l’Argentin.

“S’il vient gratuitement, ça peut s’envisager, mais si on ne vend pas, on ne pourra pas recruter. Ce ne sera pas possible, à moins que le prochain président (qui sera élu le 24 janvier) n’ait un miracle entre les mains”, a-t-il dit.

Le dirigeant a répété que la situation économique du Barça était “préoccupante, très mauvaise, mais avec de l’espoir”. Il y a un mois, il avait déclaré que le Barça devrait “faire des efforts à hauteur de 300 millions d’euros pour équilibrer le budget”.

Le club a annoncé la semaine dernière un accord de principe sur une diminution de salaires portant sur “122 millions d’euros de rétributions fixes” et sur le report pendant trois ans des “rétributions variables”, soit 50 millions d’euros.

“Au mois de janvier, on ne pourra pas payer les salaires. En janvier, les joueurs ne seront pas payés, mais ce n’est pas grave. Les joueurs ont deux payes importantes en janvier et en juillet. Cela a été reporté, comme les primes de titres”, a précisé Tusquets.

Le Barça, qui a l’une des plus grosses masses salariales en Europe, a été lourdement frappé par la pandémie de coronavirus qui l’a privé de nombreux revenus, comme les recettes au guichet du Camp Nou.

( Avec MAP )