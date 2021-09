Espagne : fin des jauges dans les stades de football

Le Conseil inter-territorial chargé de gérer la situation sanitaire en Espagne (CISNS), a donné, mercredi, son feu vert à la fin de toutes les restrictions d’affluence dans les stades à ciel ouvert en Espagne.

“Le CISNS a fixé les limites d’affluence pour la Liga de football, de basketball –ACB- et autres évènements sportifs jusqu’à 100% en extérieur, et 80% en intérieur“, a indiqué le Conseil inter-territorial dans un communiqué, précisant que ces mesures entreront en vigueur à partir du vendredi 1er octobre et seront réévaluées à la fin du mois d’octobre.

D’autres mesures sont toutefois maintenues, comme l’obligation du port du masque et du respect d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Le comité insisté, toutefois, que “chaque communauté autonome peut moduler ces mesures en fonction de la situation épidémiologique.

Le CISNS a précisé que les personnes qui assisteront aux évènements sportifs seront “de préférence les personnes abonnées, et le public de l’équipe locale”. L’interdiction de boire, de manger, et de fumer dans les stades est maintenue.

Le Conseil indique aussi que les entraînements continueront à se tenir “de préférence sans public”.

( Avec MAP )