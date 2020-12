Espagne: Plus de 50.000 décès dus au Covid-19

Le nouveau coronavirus (Covid-19) a fait plus de 50.000 morts depuis le début de l’épidémie, selon le nouveau bilan annoncé par le ministère de la Santé.

L’Espagne est le quatrième pays le plus endeuillé en Europe occidentale, avec 50.122 décès, derrière l’Italie, le Royaume-Uni et la France, et le dixième dans le monde.

Pour sa part, le nombre de cas atteint maintenant 1.879.413, soit 24.462 précise un communiqué du ministère. Ce total est le 9e le plus élevé au monde.

L’Espagne avait été l’un des premiers pays touchés par la première vague du coronavirus au printemps et aussi l’un de ceux qui avait été frappés le plus durement, ce qui l’avait contraint à imposer un confinement particulièrement strict.

Confronté à l’automne à l’apparition d’une deuxième vague, le gouvernement a décrété le 25 octobre un état d’urgence sanitaire et un couvre-feu (à l’exception des îles Canaries), mesures qui resteront normalement en vigueur jusqu’en mai.

Comme de nombreux pays européens, l’Espagne a entamé dimanche sa campagne de vaccination avec le vaccin de Pfizer et BioNTech.

Le gouvernement a pour objectif que 2,5 millions de personnes soient vaccinées d’ici à fin février et que le total atteigne 15 à 20 millions d’ici à l’été, sur une population totale de 47 millions.

( Avec MAP )