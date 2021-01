Espagne/Vaccin anti-Covid 19 : Plus d’un million de doses administrées

L’Espagne a administré plus d’un million de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus depuis le lancement de cette opération massive, le 27 décembre dernier, selon des chiffres du ministère espagnol de la Santé.

Au total, 1.103.301 doses de vaccins Pfizer et Moderna ont été injectées jusqu’au jeudi, soit 82% de celles distribuées dans les Communautés autonomes.

Ainsi, 2,3% de la population a déjà reçu la première dose et 49.056 personnes ont déjà reçu les deux doses du vaccin Pfizer, soit environ 30.000 de plus que mercredi.

Au total, 1.310.400 doses de vaccins Pfizer ont été reçues par l’Espagne, dont 1.087.145 doses ont été administrées, et 35.700 correspondant à Moderna, dont 16.156 ont déjà été inoculées.

Selon le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, son pays atteindra les objectifs de vaccination contre le Covid-19 fixés par l’UE si la production et la distribution sont accélérées afin que l’Espagne reçoive des doses suffisantes.

L’Espagne “atteindra” les objectifs de vaccination fixés par l’Union européenne, qui prévoient la vaccination d’au moins 80% des professionnels de la santé et des services sociaux et de la population de plus de 80 ans d’ici mars et, en été, d’au moins 70% de la population adulte, a-t-il précisé lors de sa participation au Conseil européen sur le Covid-19.

