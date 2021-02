Essaouira-Mogador-AJMSH:‎ Une alliance pour le renforcement de l’action associative ‎

L’Association Essaouira-Mogador et l’Association des Jeunes de Mogador pour les ‎Services Hôteliers (AJMSH) viennent de conclure une convention de partenariat en vue ‎de renforcer l’action associative commune.

Signée par le président du bureau exécutif de l’Association Essaouira-Mogador, Tarik ‎Ottmani, et le président de l’AJMSH, Yassine Azouitny, cette convention tend à consolider la ‎collaboration et la coopération entre les deux structures, à travers une série d’actions et ‎d’activités à mener conjointement, selon un programme annuel fixant les objectifs, les mesures ‎et procédures à suivre, ainsi que le calendrier y afférent.

D’une durée d’une année renouvelable après une opération d’évaluation annuelle, cette ‎convention a été paraphée lors d’une cérémonie rehaussée par la présence d’André Azoulay, ‎Conseiller de SM le Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, en marge ‎de la 1ère édition d’un concours de cuisine entre femmes-chefs cuisinières opérant dans le ‎secteur hôtelier de la Cité des Alizés. Concours initié sous le thème « l’art culinaire souiri, un ‎patrimoine illustrant les valeurs de coexistence entre les composantes de la société locale », ‎avec à l’honneur la préparation de la « Skhina », l’un des plus célèbres plats traditionnels de la ‎cuisine juive au Maroc.

Aux termes de cette convention, les deux parties signataires s’engagent à mobiliser tous les ‎moyens matériels, humains et techniques dont elles disposent pour la mise en œuvre de ‎programmes et d’activités à caractère culturel et éducatif afin de jeter la lumière sur les ‎énormes potentialités et les divers atouts touristiques et culturels dont regorge le Royaume et ‎leur promotion à l’échelle de la ville d’Essaouira.

Les deux associations vont aussi œuvrer à renforcer leur coopération dans le domaine ‎d’encadrement et à mettre à disposition tous les équipements et la logistique nécessaires pour ‎assurer la réussite de toutes les actions et activités qu’elles envisagent d’organiser.

La signature de cette convention intervient dans le sillage des actions menées par l’Association ‎Essaouira-Mogador en vue de concrétiser les objectifs qu’elle s’est fixée, notamment le ‎raffermissement du partenariat agissant et stratégique avec les différentes institutions et les ‎acteurs de la société civile à l’échelle locale, dans l’optique de la réalisation d’un ‎développement social, culturel et économique, et du renforcement de l’action de proximité à ‎l’endroit des catégories ciblées.