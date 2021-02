Essaouira-Mogador-OIDP : Un partenariat pour renforcer l’image du Royaume à ‎l’international

Une convention de partenariat a été scellée, à l’Espace “Bayt Dakira”, entre l’Association ‎Essaouira-Mogador et l’Organisation internationale de la diplomatie parallèle (OIDP), des ‎médias et de la tolérance en vue de consolider l’action associative commune au service des ‎intérêts supérieurs du Maroc et du renforcement de l’image rayonnante du Royaume à ‎l’international.

Cet accord s’assigne pour objectifs de contribuer au renforcement de la sensibilisation des ‎citoyens à l’importance de la défense des constantes et des sacralités nationales, d’organiser de ‎multiples activités afin de conforter la présence distinguée sur les plans national et ‎international pour la défense des intérêts de la Patrie et de constituer une commission ‎conjointe pour superviser l’exécution des futurs projets communs.

En vertu de ladite convention, d’une durée d’une année renouvelable, les deux parties ‎signataires s’engagent notamment à conforter l’image rayonnante du Royaume à l’échelle ‎internationale en mettant en évidence le processus de développement mené sous la conduite ‎éclairée de SM le Roi Mohammed VI dans tous les domaines, à contribuer à l’ancrage de la ‎culture de citoyenneté et des valeurs de coexistence et de tolérance, et à renforcer l’élan de ‎mobilisation et les plaidoyers pour la défense des intérêts supérieurs du Royaume.

Elles ‎s’engagent également à réunir les conditions susceptibles de garantir la réussite des projets ‎communs et à apporter tout l’appui et l’assistance nécessaires à la commission conjointe et à ‎participer à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation des programmes de sensibilisation et ‎de conscientisation.

En vertu de cette convention, les parties signataires se sont également mises d’accord pour ‎présenter des rapports périodiques sur le déroulement des activités et programmes d’action ‎conjoints lors de réunions dédiées à cet effet, mettre en place un plan d’action annuel qui ‎comprend toutes les activités programmées et les moyens matériels et humains consacrés à leur ‎exécution et réaliser un rapport annuel détaillé de suivi pour l’identification des points de force ‎à consolider et de faiblesse pour y remédier.