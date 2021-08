Etude Deloitte sur l’économie marocaine post-Covid

Sous la direction d’Emmanuel Gadret et de Mehdi Serghini et avec la participation de l’économiste Alexandre Kateb, Deloitte publie un Policy Paper intitulé « Le Maroc, de la résilience à l’émergence ? » (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fpc/Documents/nous-connaitre/policy-paper-deloitte-maroc-juillet-2021-fr.pdf). Cette étude analyse les atouts sur lesquels le Maroc doit capitaliser pour atteindre une croissance économique plus forte et inclusive, les chantiers de réformes en cours et les paris de rupture à entreprendre.

Après deux décennies de transformation (1999-2019) et d’avancées du Royaume en matière de modernisation économique, de réformes institutionnelles et de développement humain, de nombreux défis restent à relever. Le rapport s’intéresse notamment aux enjeux de résorption de la polarisation sociale et territoriale du pays, de valorisation des compétences et de soutien aux initiatives du secteur privé.

L’ambition réformatrice du Royaume s’appuie sur un nouveau contrat social

Après avoir détaillé les pistes de renforcement de la résilience économique à court et moyen terme, le rapport analyse l’armature de la nouvelle ambition réformatrice du Royaume. Elle repose sur un nouveau contrat social ambitieux porté par l’universalisation de la protection sociale, la digitalisation comme bouclier face à la crise et accélérateur de transformation, et un choc de simplification et de modernisation de l’Etat.

→ Lire aussi : Huawei et Deloitte luttent contre le COVID-19 grâce à la 5G

Sous l’impulsion du triptyque solidarité-digitalisation-simplification, le Maroc se positionne aujourd’hui au croisement des échanges commerciaux afin d’être en mesure de bénéficier au mieux de la reprise économique et faire émerger une nouvelle « offre Maroc » gage de compétitivité dans la nouvelle donne mondiale post-Covid. Face aux mutations de l’environnement régional et mondial et la reconfiguration des chaînes de valeur mondiale, ce Policy Paper expose les opportunités sectorielles à saisir, tout en s’inscrivant dans une démarche d’innovation et d’anticipation.

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou “Deloitte Global”) ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

© 2021 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited