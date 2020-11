Examen des moyens de développer les relations économiques maroco-libyennes

Cette rencontre, tenue au siège de la Chambre régionale de commerce, d’industrie et de services, a porté sur le développement et le renforcement des relations de partenariat et de coopération économique entre les deux pays, notamment après le « grand » succès de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne à Tanger.

Selon un communiqué de la chambre régionale, la réunion a été l’occasion de souligner la nécessité de soutenir les efforts déployés pour accélérer la reconstruction des relations économiques solides et séculaires entre les deux pays frères, créer des structures de communication modernes et encourager les initiatives visant à développer les échanges commerciaux entre les acteurs économiques et les organismes représentant la communauté des hommes d’affaires des deux pays.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Rayed a affirmé que cette réunion vise à reconstruire les relations de coopération et d’intégration économique entre les deux pays, soulignant que la Libye a besoin des expertises du Maroc et de beaucoup d’efforts et de travail pour se reconstruire, et que le Maroc dispose de potentialités humaines à même de contribuer au développement de la Libye.

Pour sa part, M. Moro, également président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué que cette rencontre, qui vient couronner une série de réunions bilatérales tenues il y a environ un an, s’assigne pour objectif majeur de débattre des moyens de renforcement de la coopération commerciale et industrielle entre les deux pays, à la lumière de l’existence de « nombreuses opportunités » de coopération, que ce soit au Maroc ou en Libye, s’arrêtant sur l’importance d’ouvrir des canaux de communication pour consolider les échanges économiques et développer les relations entre les deux pays.

D’autre part, et compte tenu de l’intégration économique et de la similitude des structures d’investissement à Tanger et à Misrata en Libye, les deux parties ont convenu de signer une convention de coopération entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Chambre de commerce, d’industrie et de l’agriculture de Misrata, en vue de renforcer la coopération économique entre les deux chambres, de manière à conclure un accord de jumelage entre les deux villes dans l’avenir.

Avec MAP