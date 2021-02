Examen du développement de la coopération entre l’ICESCO et le Ministère saoudien de l’Éducation

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) s’est entretenu avec Dr Hamad bin Mohammed Al Sheikh, Ministre de l’Éducation au Royaume d’Arabie Saoudite, et a examiné avec lui les moyens de développement de la coopération entre l’ICESCO et le Ministère de l’Éducation.

Lors de cette entrevue, tenue dimanche 14 février 2021 au siège du Ministère à Riyad, Dr AlMalik a présenté les principales réalisations de l’Organisation lors de la pandémie de COVID-19, notamment dans le domaine éducatif, ainsi que les aides qu’elle a fournies à nombre de ses États membres les plus nécessiteux afin de soutenir leurs efforts pour assurer la continuité du processus éducatif.

Les deux responsables ont également discuté des méthodes pour surmonter certains problèmes auxquels l’éducation était confrontée à la lumière de la pandémie, notamment l’augmentation du taux de déperditions scolaires, de l’évaluation des plateformes techniques d’enseignement et des programmes d’enseignement à distance, et de l’expérience réussie du Royaume d’Arabie Saoudite dans ce domaine, ainsi que de la possibilité de transférer cette expérience à un certain nombre d’États membres de l’ICESCO, notamment en Afrique.

De même, le Directeur général et le Ministre ont convenu de développer la coopération bilatérale entre l’Organisation et le Ministère lors de la période à venir.