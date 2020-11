« Expertes.ma », le 1er site dédié aux femmes expertes, fait peau neuve et lance sa version arabophone

Lancée par 2M en Mai 2016, la première plateforme marocaine dédiée au renforcement de la présence médiatique des femmes expertes «Expertes.ma » rafraichit son identité visuelle et met à jour ses fonctionnalités.

Plus intuitive, la nouvelle version du site améliore l’expérience utilisateur en permettant d’identifier rapidement et plus efficacement les expertes recherchées. Le processus d’inscription est également simplifié et affiné, donnant la possibilité aux expertes inscrites et validées de procéder elles-mêmes à la mise à jour de leurs profils à tout moment.

Véritable vitrine des compétences féminines du Maroc, le site permet de découvrir les profils de femmes expertes dans près de 200 domaines, notamment à travers les capsules vidéos « Parole d’Experte » mettant en lumière des profils choisis en fonction de l’actualité, mais également une sélection mensuelle d’expertes à la Une.

Initialement disponible en langue française, le site est désormais accessible en Arabe. Une version bilingue qui permet de faire rayonner davantage de profils de femmes expertes et de répondre également aux besoins d’un plus grand nombre d’utilisateurs. L’objectif étant d’augmenter la présence des femmes dans les médias et dans le débat public, en proposant aux journalistes et créateurs de contenu une base de données évolutive de femmes habilitées à apporter un éclairage sur des sujets d’actualité, notamment en politique, économie, environnement, sciences… « Les femmes investissent tous les secteurs d’activité et participent réellement au développement du pays. Pourtant, elles ne représentent que 20% des sujets et sources d’information dans les médias marocains », alerte Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.

Pour rappel, Expertes.ma s’inscrit dans le cadre des engagements de 2M en faveur de la promotion de l’égalité femme-homme, conformément à « La charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme ».

À propos du Comité Parité et Diversité 2M :

Créé en 2013, le Comité Parité et Diversité 2M œuvre en faveur de l’égalité femme-homme, la promotion de la diversité et le respect de la dignité de la personne, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Des engagements concrétisés par la mise en place d’un certain nombre de projets, notamment la mise en place des plateformes « Expertes.ma » et « Africawomenexperts.com », l’organisation du « Trophée Tilila », prix qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité, ainsi que du Forum des femmes journalistes d’Afrique « Les Panafricaines ».