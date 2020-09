Explosions de Beyrouth: L’Unesco contribue à la reconstruction d’une bibliothèque universitaire

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a annoncé, mardi, qu’elle va contribuer à la reconstruction de la bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, endommagée par la double explosion survenue début août dernier dans le port de la capitale libanaise.

Il s’agit d’une contribution financière de 50.000 dollars qui sera allouée à la reconstruction de la chambre froide de la photothèque de cette université, indique l’organisation onusienne dans un communiqué, soulignant que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Li Beirut” lancée par l’Unesco en soutien aux institutions éducatives et culturelles.

Cette bibliothèque comprend près de 250.000 documents photographiques, qui représentent une source de documentation “unique et inestimable pour l’histoire du Liban et de la région, en particulier de la Syrie, de l’Arménie, de l’Empire ottoman, de l’Iran et de l’Égypte”, relève-t-on.

Ce fond documente également l’histoire de la photographie en Orient et toutes les étapes de la technique photographique y sont représentées (du collodion à l’argentique en passant par les épreuves albuminées, les plaques de verre de dimensions variées aux supports souples ou en papier), explique le communiqué.

Les collections comprennent notamment le Fonds Antoine Poidebard (22.000 clichés), une source de documentation “exceptionnelle” sur l’origine de l’archéologie aérienne, la totalité des archives photographique de Varoujan Sétian, l’un des plus grands photographes libanais et une importante collection de grands photographes orientalistes du XIXe siècle, notamment Bonfils et Dumas.

L’Unesco coordonnera la reconstruction des écoles et lance une série de programmes de soutien au secteur culturel et à la réhabilitation du patrimoine, rappelle-t-on.