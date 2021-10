Expo 2020 Dubaï: Le Maroc pour un avenir mondial plus durable

Le Maroc sera au rendez-vous à l’Expo Dubaï 2020, qui se déroulera sur 6 mois du 1er octobre courant au 31 mars 2022, pour partager sa vision stratégique d’un avenir mondial plus durable.

Avec 192 pays représentés, tous unis pour penser le monde de demain, c’est un nouveau chapitre de l’Histoire qui s’écrira à Expo 2020 Dubaï, la première organisée dans un pays de la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud (MEASA), indique un communiqué des organisateurs.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc proposera en plus d’une Exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante, ajoute la même source.

Sous le thème “Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable”, la participation du Maroc à Expo 2020 Dubaï est pensée pour inviter les visiteurs à (re)découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines.

A travers trois grandes thématiques, le Pavillon Maroc donnera à voir au monde l’engagement du Royaume pour le futur de la planète, la richesse d’un pays fort de ses talents, d’ici et d’ailleurs, ainsi que la dynamique de progrès dans laquelle s’inscrit le Maroc.

Un Pavillon, un parcours, des expériences de vie

Avec l’objectif de faire bénéficier le visiteur d’une expérience singulière, l’Exposition permanente du Maroc au sein de son Pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles.

Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de (re)découvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit.

Chaque porte qui s’ouvre donnera ainsi à voir et à vivre au visiteur une (nouvelle) facette du Maroc, de sa mobilité et sa dynamique de progrès (à travers les salles Meet your Eldest, Moroccan Explorers, Movement, Visit Morocco, Connections &Development, Reveal Africa, Moroccan Artists) à son engagement pour le futur de la Planète (salles Bubble of Life, Argan Stories, Plants Power, Release the Energies).

Ce parcours, qui se distingue d’un parcours muséal classique, plonge le visiteur dans une expérience immersive forte, tantôt interactive, parfois ludique, impliquant le corps et pas seulement l’esprit, de sorte à toucher tous les publics.

Pour les plus jeunes, le Pavillon Maroc offre une expérience de jeu innovante, en réalité augmentée, qui les invite à rechercher un certain nombre d’indices et à résoudre des énigmes inédites.

Une vitrine pour la destination Maroc, Terre d’investissement et d’innovation

Se présentant également comme un acteur du renouveau mondial, le Maroc déploiera un programme d’événements scientifiques et économiques autour des thèmes principaux retenus par Expo 2020 Dubaï, à l’intérieur de son Pavillon mais aussi au sein de différents espaces mis à disposition au sein du site d’Expo 2020 Dubaï.

Climat, développement durable, logistique, infrastructures, accélération industrielle, stratégie agricole, tourisme, finance, coopération africaine… seront les thèmes abordés lors de conférences, d’ateliers et de rencontres professionnelles dédiées, en présence des principaux acteurs de l’économie marocaine (institutionnels, entreprises publiques et privées).

Au-delà des 10 semaines thématiques développées par les Organisateurs, le Maroc a entrepris de créer au sein de sa programmation une semaine dédiée au Royaume, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), pour présenter ses potentialités et mettre en avant son attractivité internationale en tant que hub mondial pour investir.

Cette semaine, qui se déroulera du 10 au 16 octobre 2021, portera sur un programme d’événements scientifiques, business qui permettra de mettre en lumière un Maroc moderne et connecté, et de valoriser les opportunités d’investissement du Royaume ainsi que sa dynamique de développement économique et humain, durable et inclusive pour les générations futures.

Une délégation d’opérateurs privés et publics marocains sera présente dans le cadre de cette semaine dédiée au Royaume. Des panels dynamiques traiteront de sujets précis et couvriront l’ensemble des secteurs, leur évolution, afin de refléter au mieux la sphère économique du pays.

Parmi d’événements phares durant la semaine Maroc figurent, notamment, le lancement de la marque “Morocco Now” à l’international par l’AMDIE, le dimanche 10 octobre, qui marquera également le lancement de la semaine placée sous le signe de l’investissement au Maroc.

Il s’agit, également, de plusieurs conférences thématiques qui seront proposées et portées par des institutions telles que l’AMDIE pour le secteur de l’industrie et du digital, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) pour les investissements touristiques, Masen pour le secteur des énergies renouvelables, l’Agence pour le développement agricole (ADA) pour le secteur agricole, Casablanca Finance City (CFC) pour le secteur financier, outre la commission Afrique de la CGEM pour la coopération africaine. Ces séances impliqueront un ensemble d’acteurs et d’intervenants marocains de premier plan.

Il est, aussi, question de la session qui aura pour thème les impacts économiques des infrastructures logistiques portuaires, ferroviaires, routières, prévue le 14 octobre à 15H.

Par ailleurs, le communiqué note que la semaine Maroc coïncide avec la tenue du Global Business Forum Africa du 13 au 14 octobre 2021, dont le Royaume, en tant que deuxième investisseur africain sur le continent, est un partenaire clé, relevant que ce forum, organisé par Expo 2020 Dubaï en collaboration avec la Chambre de commerce de Dubaï, sera une plateforme de rencontres et d’échanges autour des opportunités d’investissement qu’offre le continent africain.

Exemples d’événements phares qui se dérouleront durant le mois d’octobre pour donner à voir les avancées économiques et scientifiques:

– Les grandes réalisations du Maroc dans les domaines des énergies renouvelables et de la transition énergétique seront présentées lors de la Semaine du climat et de la biodiversité prévue du 03 au 09 octobre 2021. Le Maroc sera représenté dans cet évènement par les acteurs nationaux majeurs du secteur, notamment, Masen, NAREVA Holding, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

– La culture de l’arganier et le rôle de pilier de cet arbre endémique du Maroc dans le développement durable seront présentés par l’ADA, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et l’Union des coopératives des femmes pour la production et la commercialisation de l’huile d’Argane (UCFA). Dans ce sens, Madame Jamila Idbourrous, présidente de l’UCFA, première union des coopératives féminines au Maroc, interviendra également au sein du Women’s Pavilion le 7 octobre 2021 afin de mettre en avant le rôle des coopératives dans l’autonomisation des femmes et leur rôle dans la structuration d’une économie sociale et solidaire moderne.

– L’initiative marocaine Zelij Invent sera, elle, exposée le 07 octobre au Pavillon The Good Place créé par Expo Dubai 2020 pour mettre en avant les exploits d’inventeurs internationaux dans les domaines du recyclage, du développement durable et de la biodiversité.

– Autre occasion de promouvoir l’égalité des genres, défendue par le Royaume, dans un des domaines les plus pointus : l’intervention de l’astronome, chercheuse et exploratrice Merieme Chadid au sein du Women’s Pavilion organisé par Expo 2020 Dubaï lors de la Semaine de l’espace, du 17 au 23 octobre, qui soulignera l’étendue des opportunités offertes par l’économie de l’espace.

Des évènements de la même importance se poursuivront tout au long des 6 mois de cette programmation économique et scientifique qui donnera au pays une grande visibilité, et le positionnera sur les différents sujets qui renvoient aux défis majeurs de notre époque, dans un esprit de partage et de coopération avec l’ensemble des parties prenantes d’Expo 2020 Dubaï.

Le Maroc prendra part à près de 90 événements en qualité d’organisateur, d’intervenant ou de participant, dans le cadre des différentes semaines thématiques.

Plateforme mondiale inédite, Expo 2020 Dubaï favorise la création et le renforcement de partenariats, l’accès à de nouveaux marchés ou encore le développement d’investissements.Doté d’un lounge VIP dédié, d’un restaurant gastronomique et d’espaces événementiels, le Pavillon Maroc sera aussi un lieu privilégié de rencontres B2B et abritera des événements bilatéraux entre décideurs institutionnels et économiques venus des quatre coins du monde.

Une programmation artistique et culturelle riche

En parallèle de la programmation économique et scientifique, le Pavillon Maroc proposera, au sein de son Pavillon et dans les différents espaces d’Expo 2020 Dubaï, une programmation artistique et culturelle d’une grande diversité. Cette programmation vise à refléter la dynamique culturelle et économique marocaine ainsi que la diversité de son patrimoine matériel et immatériel.

Plusieurs temps forts rythmeront les 6 mois, avec comme point d’orgue le National Day, le 26 décembre 2021, date à laquelle le Maroc sera à l’honneur au sein d’Expo 2020 Dubaï.

L’objectif de cette programmation artistique est de montrer au monde les aspects intergénérationnels, interculturels et éclectiques de la culture marocaine, dans une logique de transmission, et refléter l’image plurielle du Royaume, au sein du Pavillon Maroc, et au-delà, hors les murs.

La programmation culturelle et artistique s’exprimera sous plusieurs formes : temps forts musicaux, food &night music, “cooking show”, prestations musicales de 12 troupes folkloriques des 12 régions du Royaume, défilés de stylistes marocains jeunes et confirmés, ateliers Kids master class, ateliers artisanaux pour enfants, célébration des 50 ans des Emirats Arabes Unies (Golden Jubilee), fresque participative, expositions, projection de film, etc.

( Avec MAP )