Expo 2020 Dubaï : Ouverture officielle du Pavillon Maroc

Le pavillon Maroc à l’exposition mondiale « Expo Dubaï 2020 » a été officiellement ouvert samedi soir en présence d’une importante délégation ministérielle.

La délégation était composée de la Commissaire générale du Pavillon Maroc, la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah Alaoui, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour.

Les membres de la délégation, constituée également de directeurs d’établissements publics, de responsables relevant des secteurs public, privé et de l’Exposition, ont visité les treize salles composant le pavillon, et qui met en avant les différentes réalisations du Maroc dans les domaines économique, scientifique, artistique et culturel.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable et un espace pour présenter le patrimoine civilisationnel d’une nation millénaire.

En plus d’une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique diversifiée, le Pavillon Maroc met l’accent sur l’engagement du Maroc en faveur de l’avenir de la planète terre, la richesse d’un pays fort de ses compétences et la dynamique du développement dans laquelle le pays s’est engagé.

…(développement suivra)….

Avec Map