Expo Dubaï: le pavillon marocain aux couleurs d’une cérémonie célébrant la Glorieuse Marche Verte

Le pavillon du Maroc à l’Exposition universelle (Expo Dubaï 2020) a été orné des couleurs d’une cérémonie euphorique commémorant le 46è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, marquée par la participation d’artistes et la présence de plusieurs Marocains établis aux Emirats Arabes Unis, ainsi que différents visiteurs de différentes nationalités.

A cette occasion, le pavillon du Royaume a été revêtu aux couleurs du drapeau marocain, et de nombreuses activités artistiques et culturelles ont été organisées, dont un concert musical et la présentation du film « La Marche » du réalisateur Youssef Britel, qui jette la lumière sur cet événement historique.

Le public a eu l’occasion de rencontrer le réalisateur du film « La Marche », sorti en avril 2016, et qui relate l’histoire de Massira, une fille née le jour de cet évènement historique.

De leur part, des groupes folkloriques de la chanson Hassanie ont présenté des peintures lyriques accompagnées de danses du folklore ancien du désert, gratifiant le public avec ces chefs-d’œuvre authentiques.

Le programme comprenait également une présentation de l’artisanat marocain qui constitue un patrimoine historique et culturel du Royaume transmis de générations à l’autre.

Les visiteurs du pavillon ont eu aussi l’occasion de déguster divers plats marocains, à travers une émission de cuisine dans le restaurant « Marocain Gourmet » .

( Avec MAP )