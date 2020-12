Facebook annonce l’achat de Kustomer pour 1 milliard de dollars

Le géant des réseaux sociaux Facebook a annoncé lundi l’acquisition de Kustomer, une startup spécialisée dans les plates-formes de service client et les programmes informatiques dits chatbots permettant d’automatiser des conversations sur des sujets précis.

La transaction serait évaluée à un peu plus de 1 milliard de dollars, rapporte le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier.

Kustomer, dont la technologie prend les conversations de différents canaux et les met sur un seul écran, a été évalué à 710 millions de dollars dans un cycle de financement privé il y a environ un an.

En intégrant Kustomer, Facebook fournira plus de fonctionnalités aux petites entreprises qui utilisent son service pour faire de la publicité et vendre des produits pour conclure des ventes via les services du réseau social. Cela devrait conduire ces entreprises à dépenser davantage pour les publicités Facebook, qui représentent près de 99% des revenus du géant du web.

( Avec MAP )