FAO/OMI : Lancement d’une initiative mondiale pour la lutte contre les déchets plastiques en mer

Des pays de différentes régions du monde se sont joints jeudi à l’Organisation maritime internationale (OMI) et à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le lancement d’une initiative visant à lutter contre les déchets plastiques en mer et à nettoyer les océans dans le cadre du projet GloLitter.

Le financement initial de ce projet provient du gouvernement norvégien, par le biais de l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD), a précisé la FAO dans un communiqué de presse.

GloLitter vise à aider les transports maritimes et les pêcheries à progresser vers un avenir comprenant moins de plastique. Pour atteindre cet objectif, le projet aidera les pays en développement à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de prévention, de réduction et de contrôle des déchets plastiques en mer provenant de ces secteurs, indique le communiqué.

Les déchets plastiques ont des effets dévastateurs sur les océans, la faune et la flore marines et la santé humaine. Ils ont également des répercussions mesurables sur les secteurs de la pêche et des transports maritimes, selon l’organisation.

En effet, les équipements de pêche rejetés en mer peuvent poser un risque sérieux pour les pêcheurs, puisque les filets ou les lignes peuvent s’emmêler dans les hélices des navires ou endommager les moteurs, fait remarquer la même source, notant qu’il y a également des conséquences économiques lorsque les pêcheurs perdent leurs équipements ou que des poissons sont capturés dans des équipements abandonnés.

Les conteneurs perdus peuvent aussi présenter un risque de collision avec les navires. Il est essentiel de réduire et de prévenir le rejet des déchets plastiques en mer pour assurer la sauvegarde des ressources marines côtières et mondiales, souligne le communiqué.

« Je suis ravi que plus de 30 pays se soient engagés dans cette initiative et travaillent avec l’OMI et la FAO pour résoudre ce problème », s’est félicité Jose Matheickal, chef du département des partenariats et des projets de l’OMI, cité par le communiqué.

« Les déchets plastiques ont un effet dévastateur sur la vie aquatique et la santé humaine », a déclaré de son côté le directeur des Pêches et de l’Aquaculture de la FAO, Manuel Barange.

( Avec MAP )