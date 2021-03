FCE – CCIS :‎ Un partenariat stratégique pour l’encouragement de l’entreprenariat

Dans la continuité des Hautes Directives Royales visant à accompagner les ‎initiatives entrepreneuriales, la Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP ‎‎(FCE) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-‎Settat (CCISCS), ont procédé à la signature d’un accord de partenariat.‎

Paraphé par Yassir Adil, président de la CCISCS, ainsi que Hassan Debbagh et ‎Younès Oujenha, respectivement Président du Conseil d’Administration et Secrétaire ‎Général de la FCE, cet accord définit le cadre de coopération entre les deux ‎institutions, à travers deux axes principaux.‎

Il s’agit de l’accompagnement des porteurs de projets, des autoentrepreneurs ainsi ‎que des TPE en création et celles nouvellement créées sur les volets de l’information, ‎de la formation entrepreneuriale et managériale, du conseil et de l’assistance. ‎

Il s’agit aussi de l’encouragement de la culture entrepreneuriale, à travers l’échange ‎de données sur l’environnement de l’entreprenariat et l’organisation de ‎manifestations et d’actions promotionnelles dans la région Casablanca-Settat.‎

Dans son allocution d’ouverture, Yassir Adil a mis en avant l’importance de cette ‎convention qui a pour objectif d’accompagner les jeunes porteurs d’idées de projets, ‎les auto-entrepreneurs et les TPE dans leur développement, leur mise à niveau et leur ‎modernisation, ainsi que de promouvoir l’émergence d’un tissu économique ‎dynamique et performant. Il a ainsi rappelé que ces acteurs, amplement touchés par la ‎crise sanitaire, contribuaient fortement à la création de valeur au niveau national.‎

Pour sa part, Hassan Debbagh a affirmé que cette alliance de compétences se ‎traduirait par un plan d’actions conjointes, qui sera opérationnalisé dans le cadre des ‎missions de sensibilisation et d’accompagnement de la CCISCS et de la FCE.‎

Ce nouveau partenariat vient concrétiser la forte volonté de la Fondation Création ‎d’Entreprises de la Banque Populaire et de la CCICS, d’œuvrer, ensemble, en faveur ‎du développement du tissu économique et de la diffusion de la culture ‎entrepreneuriale.‎