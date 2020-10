Fermeture de 229 établissements scolaires accueillant plus de 128.000 élèves après la découverte de cas de Covid-19

Un total de 229 établissements d’enseignement scolaires, accueillant 128.599 élèves ont été fermés après la découverte de cas positifs à la Covid-19, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

En réponse à une question centrale sur “La rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2020-2021” à la Chambre des conseillers, M. Amzazi a souligné que sur la base des dispositions de la note ministérielle n° 046×20 relative à la procédure de gestion des cas affectés par le coronavirus en milieu scolaire, 229 établissements d’enseignement recevant 128.599 élèves ont été fermés, suite à la découverte de cas positifs à la Covid-19 concernant 1.708 étudiants, 1.767 enseignants, 289 cadres de l’administration et 187 autres cadres.

“Actuellement, 10 établissements d’enseignement scolaire situés dans des quartiers fermés dans les directions provinciales de Khénifra, Jerada, M’diq-Fnideq et Chefchaouen, qui comprennent 6.805 élèves, ont été fermés”, a-t-il noté, faisant observer que cette procédure a concerné, au cours du mois de septembre dernier, 20 provinces ou régions qui comprennent 2.400 établissements scolaires, recevant environ un million d’élèves qui poursuivent actuellement leurs études normalement”, a-t-il dit.

Le ministre a, en outre, affirmé qu’aucun foyer scolaire n’a été enregistré jusqu’à présent, ajoutant que le processus de suivi de la rentrée scolaire mené par 970 commissions régionales a permis de visiter 5.340 établissements publics et 400 établissements privés.

Cette commission a recommandé, selon le ministre, de pallier à certains dysfonctionnements enregistrés au niveau de 89 établissements publics et quatre établissements privés, en mettant en œuvre le protocole sanitaire et le modèle pédagogique adoptés strictement, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’implication des partenaires dans le processus de désinfection des établissements et la limitation du rassemblement des parents devant les portes des établissements.

Le ministre s’est, également, arrêté sur les différentes mesures et procédures prises pour faire réussir la rentrée scolaire à la lumière de la pandémie de la Covid-19, notamment l’adoption de la régionalisation et de l’approche spatiale dans la sélection et la mise en œuvre du modèle pédagogique approprié, en coordination avec les autorités territoriales régionales et provinciales, dans le cadre d’une approche participative et en veillant à ce que les établissements d’enseignement et de formation soient susceptibles de passer d’un modèle pédagogique à un autre, tout au long de l’année scolaire.

Avec MAP