Fès : Arrestation de 16 personnes impliquées impliquées dans des vols et autres délits avec violences et armes blanches

Sur la base des informations précises fournies par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Division régionale de la police judiciaire de Fès a arrêté 16 personnes âgées de 22 à 44 ans ayant des antécédents judiciaires dans des affaires de vols et de délits liés à l’utilisation des armes blanches, soupçonnées de leur association avec un réseau criminel actif dans les vols, le trafic de drogue, l’enlèvement, la contrefaçon et d’autres crimes.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, la méthode criminelle adoptée par ce réseau a été basée sur l’usurpation de l’identité de certains de ses membres en tant que gardiens de voiture pour faire du chantage aux usagers de la route et fournir des données pour le reste des suspects afin de faciliter le vol de véhicules stationnés et les maisons, ainsi que la le trafic de drogues et de boissons alcoolisées sans autorisation, et la participation dans des opérations de kidnapping.

Les procédures de perquisition menées au domicile du principal suspect dans une ferme dans les environs de Taounate, ainsi qu’au domicile des autres détenus à Fès, ont abouti à la saisie d’outils utilisés pour briser les serrures, sept voitures et trois motos, en plus des armes blanches, un pistolet en plastique, des gilets jaunes et une quantité de Chira et des bouteilles de boissons alcoolisées.

Les suspects ont été maintenus sous la mesure de la garde à vue, sous la référence des recherches judiciaires qui sont menées sous la supervision du Parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire. Le démantèlement de ce réseau criminel s’inscrit dans le cadre de la poursuite des recherches et des enquêtes menées, sur les 22 personnes arrêtées et déférées devant le Parquet Général de Fès, soupçonnées de leur participation à des actes criminels similaires dans le cadre de l’activité du même réseau criminel.