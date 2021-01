Fès : arrestation de quatre individus soupçonnés d’escroquerie, le faux et usage de faux (DGSN)

Les éléments de la Brigade nationale de la Police judiciaire en coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de Fès, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé quatre individus, dont une femme, soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans la falsification de documents officiels, l’escroquerie, faux et usage du faux.

Les quatre mis en cause, âgés de 30 à 45 ans, ont été arrêtés, dans des opérations menées simultanément à Fès et à Meknès, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les opérations de pointage réalisées ont révélé que l’un des prévenus faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national émis par la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès pour une affaire d’escroquerie et l’utilisation de documents falsifiés pour escroquer des sociétés de vente de véhicules neufs.

Les opérations de fouilles effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir du matériel informatique et une imprimante qui pourrait être utilisés dans ces actes criminels, ainsi que plusieurs faux timbres et pièces d’identité et de documents de propriété de véhicules, outre une voiture suspecte ayant une carte grise falsifiée.

Les prévenus ont été soumis à une enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’arrêter tous les individus impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

Avec MAP