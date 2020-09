Fès opte pour un nouveau modèle de gestion du stationnement

La ville de Fès, qui s’est dotée d’une Société de développement local (SDL) ‘’ Fès Parkings’’, a opté pour un nouveau modèle de gestion du stationnement et des parkings, offrant des ‘’solutions innovantes’’ et répondant aux ‘’problèmes fonctionnels et socio-économiques’’ liés au stationnement sur la voie publique.

La mission de cette SDL est de gérer efficacement le stationnement là où c’est nécessaire, tout en apportant une expertise en termes de sécurité, de rationalisation des modes de paiement et de contrôle, indique Fès Parkings dans un communiqué.

Fès Parkings est le fruit d’un partenariat public-privé entre la ville de Fès et le groupement franco-italien KLB, adjudicataire de l’appel d’offres qui a mis en compétition des acteurs qualifiés et à compétences technologiques d’expertise dans le domaine.

La mise en place de “Fès Parkings” – Société publique à caractère commercial objet de la convention signée entre la Commune de Fès et le groupement KLB – a duré deux années (2018-2019), avec l’accompagnement et le suivi du ministère de l’Intérieur. La Commune de Fès détient 51pc du capital de la SDL Fès Parking, tandis que KLB en possède 49pc. Le président du Conseil d’administration est le Wali de la région Fès-Meknès.

‘’Cette solution est le fruit d’une étude réalisée au regard, d’une part, de l’impact négatif qu’à le stationnement traditionnel sur le commerce, ainsi que sur la vie de la ville en général et, d’autre part, la confusion qui règne dans ce domaine tant en ce qui concerne le mode de paiement que la manière dont celui-ci est fixé de manière arbitraire par les gardiens de fait, ce qui engendre des conflits entre ces derniers et les automobilistes’’, souligne Yann Inghilesi, directeur général de Fès Parkings, cité par le communiqué.

Selon la SDL, la nouvelle offre de stationnement permet d’identifier clairement les endroits à stationnement payants, ce qui n’était pas le cas avant la mise en place de ce nouveau modèle de gestion du stationnement et des parkings.

Elle dit mettre en avant trois valeurs : ‘’La liberté pour les automobilistes, la légalité à travers le respect des dispositions fiscales, législatives et sociales et enfin l’économie que feront les automobilistes qui ne paieront que ce qu’ils auront consommé, avec la possibilité de tarifs réduits pour le stationnement de plus longue durée valable au niveau de toutes les zones à stationnement payant et la gratuité la nuit’’.

Cette solution permettra à la ville de bénéficier de ‘’plus importantes retombées financières’’ grâce aux revenus d’exploitation du stationnement payant, assure-t-on.

Fès Parkings a mis, à cet effet, en place des techniques de paiement qui ne recourent plus à la monnaie et sont modulables selon le besoin des automobilistes : Il n’oblige plus à disposer constamment de monnaie et permet de mesurer très exactement la durée effective de stationnement.

Pour expliquer le mode de fonctionnement, la SDL va lancer ‘’très prochainement’’ une campagne de communication dédiée aux citoyens.

Concernant le recrutement du personnel, la priorité a été donnée, selon Fès Parkings, aux gardiens des anciens gérants des emplacements de stationnement suivant une procédure dédiée.