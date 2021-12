Fête de Hanouka: La Communauté juive marocaine de l’Ile de France réitère son indéfectible attachement à SM le Roi Mohammed VI

La communauté juive marocaine de l’Ile de France a célébré, dimanche soir, dans la ville de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), la huitième et dernière nuit de la fête des lumières, Hanouka, qui a été l’occasion de réitérer son indéfectible attachement à SM le Roi Mohammed VI et au glorieux Trône Alaouite.

Cette célébration a eu lieu en présence notamment du Rabbin Cantor Raphaël Cohen, d’origine marocaine, du Consul général du Royaume à Pontoise, Salah Eddine Taouis et de plusieurs personnes issues des trois religions monothéistes.

Elle s’est déroulée selon les traditions culturelles et culinaires des juifs marocains et des juifs Ashkénazes et a été marquée par l’allumage des bougies du chandelier traditionnel juif à neuf branches (Hanoukkia), installé pour l’occasion, indique un communiqué du consulat du Royaume du Maroc à Pontoise.

A cette occasion, le Rabbin Raphaël Cohen a accompli une prière et des invocations au Tout Puissant afin de préserver SM le Roi Mohammed VI et de Lui accorder longue vie, ajoute la même source.

Natif de la ville d’Agadir, le Rabbin Cohen a également exprimé « son profond respect pour le dévouement et l’engagement sans faille du Souverain au service du développement du Royaume et la prospérité de son peuple ».

Le Rabbin Raphaël Cohen a aussi mis en exergue la bienveillante Sollicitude que SM le Roi manifeste à l’égard des Marocains de confession juive, aussi bien au Maroc que dans le reste du monde, relève le communiqué, ajoutant qu’il a de même rappelé l’engagement constant du Souverain en faveur de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine juif marocain.

Pour sa part, le Consul général du Royaume à Pontoise a exprimé ses vœux les meilleurs à la communauté juive marocaine à l’occasion de la fête de Hanouka, en rappelant que le judaïsme constitue une composante importante de l’identité plurielle marocaine qui remonte à plus de 2000 ans.

Le diplomate a, par ailleurs, mis en exergue le climat de tolérance, de coexistence et du vivre-ensemble ayant prévalu tout au long de l’histoire du Royaume, consacré et perpétué à jamais par SM le Roi Mohammed VI en Sa qualité de Commandeur des Croyants.

« La participation de membres du Consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise aux côtés de leurs sœurs et frères de confession juive à cette célébration est une occasion de réunir petits et grands pour partager des moments de bonheur, de joie et de fête et montrer au monde la richesse et la diversité de la culture et la civilisation marocaines« , a conclu le Consul général.

( Avec MAP )