Fête du Trône: Plus de 80 pays au séminaire de l’ANU-Maroc

L’Association des Nations-Unies au Maroc (ANU-Maroc) annonce la participation de plus de 80 pays à son séminaire international virtuel, qui se tiendra le 29 juillet à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône.

Placé sous le thème “ANU du monde: Une contribution inestimable au service des générations futures” (UNAs of the World: An Invaluable Contribution to the Benefit of Future Generations), cet événement connaîtra la participation des Associations des Nations Unies de plus de 80 pays, d’un Représentant des Nations Unies et de la Fédération Mondiale des Associations des Nations Unies, a fait savoir l’ANU-Maroc.

Y prendront part les leaders des différentes Associations des Nations Unies du monde, des anciens chefs d’État, des ministres et des ambassadeurs, a indiqué l’ANU-Maroc dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.

Le séminaire, pour lequel les organisateurs ont choisi quatre sujets clés, à savoir le rôle de la société civile dans la politique étrangère des pays, les femmes, les jeunes et l’entrepreneuriat, représente une excellente opportunité pour le Maroc pour établir un débat de haut niveau entre les sociétés civiles du monde entier, souligne-t-on de même source.

( Avec MAP )