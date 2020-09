Feux de forêts aux USA: Au moins 23 morts dans la côte ouest

Les incendies de forêt qui font rage le long de la côte ouest des Etats-Unis ont fait au moins 23 morts, selon un bilan encore provisoire rapporté vendredi par les média locaux qui font état de nombreuses personnes portées disparues.

Dix-neuf décès ont été signalés en Californie, trois dans l’Oregon et un dans l’État de Washington, selon les mêmes sources qui rapportent que des milliers de personnes ont dû être évacuées.

Plus de 100 incendies majeurs ont touché une superficie dépassant 18.000 km2, soit environ la superficie du New Jersey. Plus tôt cette semaine, les incendies de forêt en Californie ont battu un record après avoir ravagé 8000 km2 alors que les équipes de pompiers continuent de lutter contre les feux à travers tout l’Etat.

En Oregon, plus de 500 000 personnes, soit plus de 10% des 4,2 millions d’habitants de l’État, ont été forcées d’évacuer à cause des incendies de forêt.

Dans le nord de la Californie, North Complex est désormais l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de l’Etat, ayant ravagé près de 2.000 km2.

Les zones qui ont jusqu’à présent échappé aux incendies sont maintenant aux prises avec une qualité de l’air dangereuse, San Francisco étant recouverte d’un smog épais d’une couleur orange que les internautes ont comparé au ciel du film de science fiction Blade Runner.