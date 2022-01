Flambée des prix de l’énergie : le gouvernement français maintient son « bouclier tarifaire »

Alors que les prix de l’énergie s’envolent dans un contexte mondial de sortie de crise sanitaire, de forte reprise de l’activité économique et de pénuries de matières premières, le gouvernement français a annoncé, mardi, maintenir son « bouclier tarifaire« .

Cette mesure vise à amortir la facture énergétique pour de nombreux ménages français et compenser, à partir de juillet 2022, le manque à gagner des fournisseurs.

Malgré la hausse constante des prix de marché, il n’y aura pas en France en 2022 de hausse des prix de l’électricité au-delà de la hausse de 4% prévue, a déclaré la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili sur BFMTV.

« On s’est engagé à protéger les Français en leur proposant un bouclier tarifaire et on va tenir cet engagement« , explique-t-elle, ajoutant que « l’augmentation de l’électricité sera maintenue à 4% comme cela a été annoncé, sur toute l’année 2022« .

Selon la ministre, le total des mesures concernant les prix de l’énergie ont déjà coûté « 14 milliards » d’euros à l’Etat. « Si ça continue à augmenter, on risque d’avoir des reports et je ne voudrais pas qu’en maintenant les prix en 2022, cala entraîne des augmentations en 2023 et on est en train de travailler à des solutions qui seront annoncées très bientôt« , a-t-elle dit.

La ministre de la Transition écologique a par ailleurs affirmé qu’il n’y aura pas non plus de blackout généralisé malgré les mises à l’arrêt de certains réacteurs nucléaires.

L’inflation s’est installée dabs le paysage français tirée notamment par les prix de l’énergie qui ont bondi de 18,6 % sur un an, selon de récentes prévisions de l’Insee.

Cette question devrait, selon les observateurs, s’inviter dans la campagne présidentielle à travers le thème du pouvoir d’achat, première préoccupation des Français hors coronavirus.

Avec MAP