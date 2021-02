FMIIP : Un cycle de discussions avec les forces politiques et la société civile

Après avoir été cooptée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en ‎tant que Fédération Sectorielle Statutaire Externe le 15 Janvier dernier, la Fédération ‎Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) a désormais achevé sa ‎transformation et adopte définitivement cette nouvelle dénomination qui vient remplacer celle ‎d’ « Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique » (AMIP).‎

A cet égard, la FMIIP a entamé ce mois de février un cycle de discussions avec les forces ‎politiques nationales ainsi que la société civile afin de partager sa stratégie de développement ‎de la fabrication locale.‎

L’objectif poursuivi est de débattre et échanger avec les différents acteurs politiques ainsi que ‎le tissu associatif sur les voies et moyens pour développer le système de santé national, ‎renforcer la souveraineté sanitaire et thérapeutique, améliorer le service rendu au patient et ‎renforcer la compétitivité du tissu industriel national du médicament.‎

Cette plateforme d’échange intervient à un moment fondamental, dans lequel la communauté ‎nationale est interpellée avec force sur la nécessité de garantir la robustesse du système de ‎santé tout en contribuant à l’accroissement de la valeur ajoutée sur le sol national, afin de ‎générer plus d’emplois dans le secteur et d’améliorer l’accessibilité aux médicaments par les ‎populations.la nécessité de garantir

De surcroît, cette action s’inscrit dans la démarche participative de la Fédération. Celle-ci ‎ambitionne de positionner le secteur comme l’un des fleurons de l’industrie nationale, au ‎service des patients.

La FMIIP entend également associer l’ensemble des forces vives du pays ‎dans sa démarche prospective et proposer des solutions concrètes au défi de l’élargissement de ‎la protection sociale, de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et de la relance économique, ‎tout en construisant à terme une industrie exportatrice à vocation Euro-Africaine.‎

‎1ère association du secteur, fondée en 1985, la FMIIP s’engage depuis plus de 35 ans pour la ‎valorisation de l’industrie pharmaceutique nationale et rassemble les principaux laboratoires ‎marocains, et les multinationales disposant de sites de production de médicaments dans le ‎pays. Les membres de la FMIIP représentent également plus de 260 groupes étrangers.‎