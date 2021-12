Focus London du cinéma : Khadija Alami exalte la 1ère participation du Maroc et souligne la dynamique du secteur

Hassan Ben Ali

Pendant près de quatre jours, le cinéma a été à l’honneur dans l’édition, les émissions radio et télévisées, la presse et une série de forum. Une nouvelle édition du Focus London s’est tenue cette semaine à Londres , à laquelle a pris part le Maroc. Khadija Alami, Productrice de cinéma, au nom de Kays Films LLC, l’y a représenté. Nous lui avons posé cinq question auxquelles elle nous répond ci-dessous :

La Ouarzazate film commission participe au Focus London .Vous représentez le Maroc à cet événement…Qu’ en est il du Focus London qui fait quoi?

Focus est un événement de 2 jours qui a été organisé au Business Design Centre de Londres les 7 et 8 décembre, offrant un programme complet de sessions de contenu, d’opportunités de réseautage et de zones d’exposition. Après une édition virtuelle très réussie en 2020, l’élément numérique a été étendu à quatre jours du 7 au 10 décembre.

Focus London est considéré comme le plus important salon des lieux de tournage au monde, organisé par Location Guide. Cette édition connaitra la participation de plusieurs pays. Pour la première fois, le Maroc participe à ce plus grand salon des sites de tournages dans le monde.

FOCUS reste déterminé à offrir une plate-forme distinctive pour se connecter, se reconnecter et partager l’expertise mondiale de la production, que les participants y assistent en personne, virtuellement ou les deux. Une fois de plus, FOCUS s’adresse aux professionnels de toutes les industries de l’écran créatif – y compris le cinéma, la télévision, la publicité, l’animation et les jeux – et proposera des solutions de tournage, des partenaires potentiels et une veille de production pour tous les types de projets et tous les niveaux de budget, de la pré- jusqu’à la post-production.

-Vous assurez la promotion de Ouarzazate que l’on qualifie de « Hollywood de l’Afrique ». Cela est il justifié et que représente Ouarzazate dans la cartographie du cinéma africain et arabe ?

Le Royaume du Maroc à été classé parmi les 10 meilleures destinations de tournage par le journal The Guardian, la stabilité du pays, l’expertise de nos techniciens, la disponibilité des acteurs et figurants, la diversité de nos paysages, les 100 ans d’histoire de tournage au Maroc justifient pleinement notre présence.

L’implication des plus Hautes Instances sont une garantie des plus sûres à toutes ces productions qui veulent venir chez nous. Ouarzazate et la région de Draa Tafilelt sont une des destinations les plus prisées au Maroc. Ce secteur fait vivre beaucoup d’autres activités inhérentes .

-Quel à été l’impact de la Covid-19 depuis fin 2019 ?



L’impact était dur comme partout ailleurs, mais nous avons quand même réussi à recevoir quelques productions importantes grâce à l’aide des Hautes Autorités qui nous ont permis de les accueillir. Grâce au protocole sanitaire très strict qui nous était imposé et qui a permis à ces tournages de se dérouler sans problème. Je peux citer « Invasion » pour Amazon, « Top boy » pour Netflix, « SAS Rogues Heroes » pour BBC parmi d’autres.

– Quels sont les tournages des grands films et séries télévisées inscrits au programme ?

Je peux annoncer le tournage de la 2eme saison de la série à succès « Wheel of time » pour Amazon et plein d’autres si nos frontières sont ouvertes

– Un mot sur la politique actuelle pour attirer les producteurs réalisateurs vers le Maroc, est-elle efficiente et que peut-on faire pour améliorer cette attractivité?

Depuis l’arrivée de notre nouveau Ministre de la Culture, Mehdi Bensaid, un dialogue est établi et des actions efficaces sont en cours, ce qui est très encourageant pour notre secteur. Je suis sûre que les années à venir seront prospères pour notre cinéma national ainsi que pour les productions internationales. Je le remercie vivement

Ci dessous un lien de la vidéo qui tournait en boucle dans le Stand Marocain pour promouvoir le Maroc et Ouarzazate via la Ouarzazate Film Commission

Lien Vimeo:

https://vimeo.com/642639646/ed64b524bd