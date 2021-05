Fondation Attijariwafa bank : 15e conférence digitale cycle “Echanger pour mieux comprendre”

Dans le cadre de son cycle “Échanger pour mieux comprendre“, la Fondation Attijariwafa bank organise, en Live streaming, le jeudi 27 Mai à 19 heures, une conférence digitale sur le thème : « Le monde d’après : quelle place pour les pays de la rive sud de la Méditerranée ? »

Cette rencontre sera animée par M. Fathallah Sijilmassi, CEO de Positive Agenda Advisory, Ancien Ambassadeur, et Mme Agnès Levallois, Enseignante à l’IEP Paris, Maîtresse de Recherche à la Fondation de Recherche Stratégique (FRS) et Vice-Présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) ; et modérée par M. Zakaria Garti, Principal Banker à la BERD et acteur associatif.

Rendez-vous sur le lien d’accès direct :

https://youtube.com/channel/UCisK2HqCHVV4HeQGV78DY6A