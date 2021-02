Fondation Esprit de Fès :‎ Les voies d’une bonne relance‎

Lors du conseil d’administration, et l’assemblée générale ordinaire de la Fondation Esprit ‎de Fès, tenus par visioconférence, lundi 08 février 2021, les membres présents, après ‎approbation et certification des comptes, ont par débattu des perspectives futures. ‎

Les membres du Conseil d’administration ont ainsi noté avec satisfaction la mise à profit de ‎cette période de transition liée à la pandémie Covid-19 pour procéder à une refonte des ‎organes de gestion de la Fondation et de ses structures de fonctionnement.‎

Ainsi, les statuts ont été modifiés, le bureau renouvelé, un nouveau directeur artistique et un ‎comité culturel et artistique ont été désignés.‎

La relation avec les présidents des collectivités territoriales concernées a aussi été revue à ‎travers la création d’un Comité Institutionnel Consultatif (C.I.C) où ils seront représentés. ‎Cette évolution permettra à la Fondation Esprit de Fès de demeurer une institution au service ‎de toute la communauté.‎

En conséquence, Conseil d’Administration, C.I.C et partenaires vont œuvrer avec la ‎Fondation Esprit de Fès, pour atteindre les objectifs tracés. Il s’agira ainsi d’initier et de ‎coordonner les efforts de tous les acteurs en prenant la culture pour levier afin de favoriser le ‎développement culturel de la ville de Fès et de sa Région et notamment le développement de ‎son tourisme culturel.

Comme second objectif, le travail portera sur la promotion de l’image de ‎la ville de Fès en tant que destination culturelle au niveau national et international et plus ‎largement celle du Maroc, au moyen du label « Spirit of Fez » qui sera diffusé dans le monde ‎entier. Enfin, il sera question d’initier, de créer et de développer toute activité ou programme, ‎de nature à promouvoir au niveau national et international, l’image de Fès comme centre de ‎paix et de dialogue des cultures, des religions et des civilisations.‎

Le Conseil d’administration a aussi décidé d’ouvrir l’adhésion à la Fondation à de nouveaux ‎membres, des jeunes, des compatriotes résidents à l’étranger, des professionnels marocains et ‎étrangers de la culture, … en vue d’un rayonnement encore plus fort des activités de la ‎Fondation Esprit de Fès.‎

Grâce à l’initiative du Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, un ‎nouvel événement de grande envergure, le « Festival of Education and Sciences at Fez ‎‎([email protected]) » verra le jour avec plusieurs partenaires dont la Fondation Esprit de Fès.‎

En ce qui concerne le déroulement de ses activités culturelles pour 2021, le conseil ‎d’administration a souligné, compte tenu des priorités et des conditions sanitaires qu’il ‎n’annoncera aucun calendrier, tant que les autorités compétentes n’en donneront pas l’accord.‎

La Fondation Esprit de Fès, qui a toujours bénéficié du patronage Royal, et du soutien des ‎institutionnels de la ville de Fès et de ses partenaires, continuera avec sérénité conformément ‎aux orientations de son conseil d’administration, la préparation et la programmation de ses ‎activités culturelles, contribuant ainsi au rayonnement international du patrimoine matériel et ‎immatériel de la ville de Fès et de sa Région, des valeurs de tolérance et de dialogue des ‎religions et des cultures qu’incarne le Maroc.‎

A la fin des travaux du Conseil, le président de la Fondation Esprit de Fès, les membres du ‎conseil d’administration et du Bureau ont exprimé leur profonde gratitude et reconnaissance à ‎Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour le lancement de la campagne nationale de vaccination, ‎le Maroc étant le premier pays africain en la matière.‎