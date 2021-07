Fonds de l’eau du Sebou : Sélection de dix nouveaux projets bénéficiaires

Le fonds de l’eau du Sebou a franchi, mercredi à Ifrane, une nouvelle étape, avec la sélection de dix nouveaux projets bénéficiaires au titre de la deuxième phase de subvention d’initiatives de la société civile locale.

Une initiative de l’organisation de protection de l’environnement ‘’WWF Maroc’’, le Fonds de l’eau du Sebou vise la gestion durable des ressources en eau au niveau du bassin hydraulique du Sebou et repose sur un mécanisme de financement durable qui permet la conservation et la restauration des ressources hydriques, de la biodiversité et des activités socio-économiques et culturelles qui en dépendent.

Sa deuxième phase tend à supporter la gestion intégrée des ressources en eau et des bassins-versants en valorisant leurs services écosystémiques et en s’appuyant sur un principe de solidarité entre les fournisseurs des ressources en amont et les utilisateurs en aval.

Après une première étape, qui a permis à cinq organismes de la société civile du bassin du Sebou de bénéficier de la subvention du WWF, dix nouvelles initiatives ont ainsi été sélectionnées par le Comité du Fonds de l’Eau du Sebou, parmi 22 propositions soumises lors du deuxième appel à projets.

Il s’agit des coopératives Tasmakt (collectivité territoriale de Sidi El Makhfi), Ennajah (Tizguite) et ‘’Al Rabie pour le développement agricole (Ain Leuh), et des associations ‘’sans frontières’’ (Azrou), ‘’Fada solidaire’’ (Ain Leuh), ‘’Al-Baraka pour l’irrigation d’Ait ben ahssayn (Timehdite), ‘’Ait Mouli (Ain Leuh), ‘’Ait Mhamed (Timehdite), ‘’Ait Ahsein Ou Hend (Timehdite) et Ait Hamd Eribaa (Tizguite).

Cette phase de subvention bénéficie du soutien financier de la Fondation MAVA, du WWF et du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med).

Les 10 projets retenus pour la deuxième phase de subvention s’articuleront autour d’axes prioritaires portant sur l’utilisation durable des eaux et sols, la promotion des bonnes pratiques agricoles durables, la conservation et restauration des cours d’eau et des zones humides, la protection et gestion durable de la biodiversité et l’éducation à l’environnement et valorisation du patrimoine naturel et culturel.

À cette occasion, le Comité du Fonds de l’Eau du Sebou a réitéré l’engagement de ses membres, à travers la signature d’une convention de partenariat entre la province d’Ifrane, l’agence du bassin hydraulique du Sebou, la direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Moyen Atlas, la direction provinciale de l’agriculture d’Ifrane, la délégation du tourisme d’Ifrane et le WWF Maroc.

Le Fonds de l’eau du Sebou est le premier en son genre en Afrique du Nord, méditerranée et zone MENA. Selon ses initiateurs, son objectif est de démontrer comment la gestion conservatoire des eaux et des sols, l’agriculture durable et la protection et la restauration des écosystèmes naturels contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau, et ce selon quatre axes prioritaires. Il s’agit de l’utilisation durable des eaux et sols, l’agriculture durable et la conservation et restauration des cours d’eau et des zones humides, ainsi que la protection et la gestion durable des ressources naturelles.

( Avec MAP )