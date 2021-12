Foot : LaLiga cède les droits télévisuels du championnat espagnol pour près de 5 milliards d’euros

LaLiga, instance qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé avoir cédé aux plateformes Movistar et DAZN les droits télévisuels du championnat espagnol pour les cinq prochaines saisons pour un montant de 4,95 milliards d’euros.

L’opération vise le « marché en Espagne et en Andorre dans son mode payant, pour les saisons 2022/2023 à 2026/2027« , a indiqué LaLiga dans un communiqué.

Les bénéficiaires de ces droits sont « Movistar avec un total de 5 matches par journée, plus 3 journées complètes; et DAZN avec 5 autres matches par journée », selon le communiqué du championnat espagnol.

« Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent« , passant d’environ 980 millions d’euros par saison à 990 millions d’euros.

La ligue espagnole a innové cette année en proposant des lots étalés sur cinq ans, et non trois comme précédemment.

« La possibilité que les offres soient d’une durée de cinq ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude pour les investisseurs« , a expliqué LaLiga.

La Ligue espagnole a souligné avoir reçu un nombre « très élevé » d’offres, se félicitant de « l’intérêt que les principaux opérateurs nationaux et internationaux portent à LaLiga grâce à son grand produit audiovisuel« .

(Avec MAP)