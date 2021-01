Football : Ces Marocains «Top Scorers» de La Liga

Nombreux sont les joueurs marocains qui évoluent dans des championnats étrangers, ‎européens et espagnol en particulier. Joueurs de grande qualité et d’une technicité rare ‎marquée par la finesse du geste et l’intelligence sur le terrain. Ceux-là même qui, à ‎plusieurs reprises ont su faire la différence et hisser leur club aux plus hauts rangs.‎

Certains et outre la qualité de jeu et la célébrité ont marqué beaucoup plus les esprits par un ‎record que beaucoup d’autres n’ont pas pu, ou pas encore, battre. Il s’agit du nombre de buts ‎marqués dans les filets des équipes espagnoles que leurs clubs avaient eu à affronter.‎

En hommage à ces vedettes, La Liga vient de publier l´infographie des Moroccan Top Scorers.‎

En tête de ce classement demeure la légende footballistique marocaine feu Haj Larbi ‎BenMbarek. « La Perle noire » qui a su être, durant sa carrière aussi bien au Maroc, qu’en ‎France et en Espagne, une star adulée en raison de sa technique et de sa grande élégance dans ‎tous ses gestes. Les spécialistes le considèrent comme l’un des meilleurs footballeurs de tous ‎les temps. Pelé dit ainsi : « Si je suis le Roi du football, alors Ben Barek en est le Dieu ». Par ‎ailleurs, il a reçu de nombreuses distinctions de la part des fédérations sportives les plus ‎prestigieuses et des médias.‎

Lors de son passage à l’Atlético de Madrid, il a été sacré Champion d’Espagne en 1950 et ‎‎1951 et Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 1951. Durant cette période, Haj Larbi ‎BenMbarek, aura marqué l’histoire avec son record, jamais encore battu par un de ses ‎compatriotes soit 58 buts.‎

En 2ème position, LaLiga classe Youssef El Arabi.Evoluant aujourd’hui au poste d’attaquant ‎polyvalent à l’Olympiakos, Youssef a été, en 2020, sacré meilleur buteur du Championnat de ‎Grèce et Vainqueur de la Coupe de Grèce, la même année. Au passage, El Arabi a activement ‎contribué à faire les beaux jours du Club espagnol le FC Grenade dont il a porté les couleurs ‎de 2012 à 2016 et quitté avec un score cumulé de 43 buts.‎

Sur la troisième marche du podium, La Liga a placé celui que l’on a qualifié de «l’homme de ‎Séville», en l’occurrence Youssef En-Nesyri. L’international marocain qui évolue aujourd’hui ‎au poste d’attaquant au Séville FC, club avec lequel il a été Vainqueur de la C3 en 2020.

‎Lauréat de l’Académie Mohammed VI, En-Nesyri a entamé sa carrière footballistique ‎professionnelle, à l’âge de 18 ans au sein du Málaga CF en 2016, qu’il a quitté en 2018 pour ‎rejoindre Leganés où il évoluera jusqu’en janvier 2020, date à laquelle il intègre le Séville FC ‎où en une saison, il marquera près de la moitié des buts réalisés lors des précédentes années et ‎enregistré, à ce jour, un total de 34 buts.‎

A. Dades