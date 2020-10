Football/Covid-19: L’incertitude plane malgré la reprise des championnats

Bien que les championnats de football aient repris après plusieurs mois de suspension, l’incertitude liée à la pandémie du Covid-19 plane toujours sur les compétitions qui voient le nombre de cas de contamination des joueurs et staffs techniques augmenter chaque jour.

La vie footballistique continue malgré l’augmentation des cas de contamination des joueurs et des staffs techniques des clubs dans un contexte de résurgence faisant craindre une nouvelle vague dans plusieurs pays. Le virus privera ainsi la Juventus de sa star Cristiano Ronaldo, toujours indisponible et placé à l’isolement depuis qu’il a été testé positif au virus le 13 octobre dernier lors de la trêve internationale au Portugal.

Très attendu, le duel Ronaldo-Messi n’aura donc pas lieu ce soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules qui opposera le FC Barcelone à la Juventus, qui n’a pas annoncé mardi de test négatif du Portugais. Selon le protocole de l’UEFA, la date limite pour espérer le retour de CR7 était fixée à mardi à 21h. De même, la Lazio Rome a rejoint mardi Bruges avec un effectif réduit de seulement seize joueurs en évoquant notamment la “situation Covid”, et devra probablement se passer mercredi, pour son match de Ligue des champions, de son attaquant vedette Ciro Immobile.

“Des joueurs sont restés à Rome, mercredi nous serons seize”, a indiqué l’entraîneur Simone Inzaghi, cité par le club romain, qui n’a pas précisé les noms des absents de ce déplacement et qu’il communiquerait plus tard sur cette “situation relative au coronavirus”. De son côté, le leader du championnat italien, Milan, a annoncé que son gardien de but Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19 et sera absent pour les prochains matches. Outre son gardien, le club Rossoneri a fait savoir que son jeune attaquant norvégien Jens Petter Hauge et trois membres de l’encadrement de l’équipe première ont été testés positifs.

Outre le championnat italien, le virus continue de se propager dans les autres championnats, en dépit de l’application stricte du protocole sanitaire et des mesures de précaution.

Par ailleurs, plusieurs personnalités du ballon rond mondial ont été touchées par le virus, à l’instar de l’ancienne star du FC Barcelone et de la sélection nationale brésilienne de football, Ronaldinho qui a annoncé dimanche dernier avoir été testé positif au Covid-19.

“J’ai fait le test du Covid, le résultat est positif, je vais bien, je suis asymptomatique pour l’instant”, avait déclaré le ballon d’or 2005 dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Ronaldinho, 40 ans, s’est isolé dans un hôtel de Belo Horizonte (sud-est), où il devait participer à un événement organisé par un sponsor au stade Mineirao, dans lequel il avait été sacré champion de la Copa Libertadores en 2013 avec le club de la ville. Entre autres personnalités, on peut citer également le président de la FIFA, Gianni Infantino, testé positif au Covid-19. L’instance internationale de football qui a annoncé l’information mardi a indiqué dans un communiqué qu’Infantino “présente des symptômes légers” et restera en auto-isolement “pour au moins dix jours”.

( Avec MAP )