Football: Reda Hakam, nouvel entraîneur du Hassania d’Agadir

Le comité directeur du Hassania Union Sport Agadir (HUSA) a décidé à l’unanimité de nommer Reda Hakam au poste d’entraîneur principal de l’équipe A en remplacement du Tunisien Mounir Chebil.

Âgé de 39 ans, Hakam est titulaire des licences UEFA B, UEFA A et UEFA PRO décrochées dans les écoles d’entraîneurs et universités belges et françaises, indique le club dans un communiqué publié sur son site web.

En tant que technicien Hakam est passé par plusieurs clubs en Belgique et en Arabie Saoudite. Au Maroc, il a travaillé en tant qu’entraîneur ou directeur sportif au RBM, RCAZ, Wydad Témara, MAS et MAT.

Les responsables du HUSA ont nommé aussi le staff devant assisté le nouvel entraîneur dans sa mission.

Le Hassania d’Agadir occupe actuellement la 8e place au classement de la Botola Pro D1 Inwi, avec 10 points à côté de Chabab Mohammédia.

( Avec MAP )