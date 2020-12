Ford lance son nouveau SUV compact, « KUGA »

Comme promis, Ford lance le nouveau modèle « Kuga », malgré les circonstances difficiles qu’a connues le Maroc, cette année, à cause de la pandémie Covid-19.

Juste après le lancement de la quatrième génération de la FORD Focus, la Kuga 3 se positionne dans le marché marocain avec un intérieur digitalisé, un système de motorisation écologique « Diesel EcoBlue » et une puissance fiscale maximum de 8 cv.

Cette troisième génération de la gamme marocaine de Ford est conçue avec un design distinctif et élégant. Elle offre une multitude de fonctionnalités, de technologies et d’équipement de confort et de sécurité (7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et genoux), aide au démarrage en côte, ABS – ESP – Contrôle de la traction, frein de stationnement électrique, direction assistée électrique, régulateur et limiteur de vitesse,…).

Pour ce qui est d’équipements technologiques, les nouvelles voitures « Kuga » comprennent un bouton de démarrage FordPower, 5 modes de conduite sélectionnables : Normal, Eco, Sport, Neige/Sable, un système Start & Stop, un système alarme anti-vol, et un module réduction de bruit.

En dépit de la crise actuelle induite par la covid-19, la marque Ford continue d’impressionner ses clients par ces modèles élégants et stylés.