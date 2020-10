Ford, le bon compromis d’aujourd’hui !

C’est parti pour les hybrides au Maroc, Ford vient de lancer son nouveau véhicule hybride de 450 chevaux rechargeable, malgré le repli qu’a connu l’activité durant la période du confinement. Le Directeur Général de SCAMA (Ford au Maroc), Abdelouahab Ennaciri fait le point avec MAROC DIPLOMATIQUE sur le comportement de la marque au Maroc et nous révèle les spécificités de la nouvelle Ford Explorer Hybride.

Maroc Diplomatique: De quelle manière avez-vous traversé cette période de crise sanitaire ?

Abdelouahab Ennaciri: Une période qui était difficile pour tout le monde, on était à l’arrêt pendant les trois mois du confinement et le marché avait baissé de 85% à 90%, mais on a tenu le coup et on a essayé de réduire un peu les charges que subit la société. Le marché a repris ses activités à partir du mois de juillet. Ce que nous avons aujourd’hui couvre à peine nos charges et d’ici la fin de l’année, tout le marché va connaitre une baisse de 20 à 25% par rapport à l’année dernière, portée par l’arrêt de l’activité pendant les trois mois du confinement.

MD: Vous venez d’introduire le Ford Explorer Hybride rechargeable, dans ce moment où la bataille des hybrides est en croissance au Maroc. D’abord, comment se déroule le lancement ?

A.E: Actuellement, le lancement se déroule très bien, l’hybride rechargeable commence à pénétrer le marché marocain. A notre niveau, on se positionne dans le haut de gamme. Ce sont des véhicules de sept places, qui offrent vraiment une puissance motrice importante, 350 chevaux plus les 100 chevaux du moteur électrique. Au niveau du marché, je pense que nous avons une excellente offre, parce que le véhicule est bien équipé et embarque toutes les options imaginables.

MD: Combien de véhicules hybrides comptez-vous vendre au Maroc ?

A.E: Autant qu’on peut ! On table sur des centaines de véhicules sur une année, en tout cas c’est notre objectif de faire des ventes record. Ford est une marque qui se porte bien au Maroc. Malheureusement, on avait perdu quelques modèles mais aujourd’hui on est en train d’en introduire de nouveaux et d’enrichir notre gamme.

MD: Quelles sont les prochaines révélations de Ford ?

A.E: Aujourd’hui, on est sur le point de lancer la « Ford Focus », modèle très apprécié par les Marocains, d’ailleurs sa révélation était aujourd’hui, et avant la fin de l’année, nous allons lancer le nouveau « KUGA ». D’autres modèles seront lancés en 2021, dont la « Ford PUMA ».