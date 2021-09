Ford Ranger: L’aperçu de la prochaine génération dévoilé

Le constructeur automobile Ford a dévoilé, jeudi, le premier aperçu officiel de la prochaine génération du Ford Ranger “#NextGenRanger“, qui sera révélée plus tard cette année et lancée en 2022.

“Arborant des qualités off-road supérieures et l’ADN de conduite dynamique de Ford, les clients se réjouiront du pick-up Ranger le plus robuste, le plus performant et le plus connecté jamais développé par Ford“, indique le groupe dans un communiqué.

Le Ranger nouvelle génération sera le partenaire idéal pour le travail, la famille et les loisirs, relève la même source.

Ce n’est pas seulement un pick-up bâtit sous le slogan “Built Ford Tough“, mais il s’agit, selon Ford, du Ranger le plus intelligent, le plus capable et le plus polyvalent à ce jour.

( Avec MAP )