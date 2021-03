Forever/Barid Cash: lancement d’un nouveau canal de paiement mobile

La marque Forever et Barid Cash, filiale d’Al Barid Bank, renforcent leur partenariat avec le lancement d’un nouveau canal de paiement par smartphone qui facilite la vie des revendeurs au Maroc.

Ce service innovant de paiement mobile permet aux revendeurs Forever au Maroc de régler leurs commandes directement à partir de l’application Barid Pay en plus du paiement en agence Barid Cash déjà opérationnel, indique un communiqué des deux opérateurs.

Facilitant la vie des FBO (revendeurs Forever), ce nouveau canal de paiement offre également la possibilité d’encaisser les règlements clients en bénéficiant de réels avantages tarifaires, ajoute la même source, notant qu’avec cette option, les titulaires peuvent effectuer de manière instantanée et sécurisée une multitude d’opérations directement depuis l’application.

Cette application propose un espace dédié aux distributeurs de Forever afin qu’ils réalisent les paiements de leurs achats en ligne, sur un smartphone, 24h/24 et 7j/7. Pour bénéficier de cette option, les revendeurs de la marque doivent posséder un compte.

En plus d’un service pratique et entièrement digitalisé, Forever et Barid Cash déploient une offre tarifaire avantageuse pour les revendeurs Forever. Ces derniers bénéficient de la gratuité pour les virements à partir des comptes de paiement Barid Cash revendeur et vers les comptes de paiement Barid Cash. La gratuité est également disponible pour les règlements clients en espèces vers les comptes de revendeurs, ajoute le communiqué, faisant état d’autres avantages, tel que la réduction tarifaire de la carte Fissa3 qui devient accessible à 50 dirhams au lieu de 60 dirhams.

Le reste des opérations effectuées sur les comptes de paiement se basera par ailleurs sur la grille tarifaire en vigueur avec une exonération des droits de timbre sur tous les achats réalisés via l’application mobile.

“Dans un contexte sanitaire où prime la limitation des échanges physiques, et en vue de soutenir l’inclusion financière des Marocains, Forever est heureux de s’associer une fois encore avec Barid Cash, un des principaux acteurs du marché, pour rendre la vie de nos revendeurs encore plus facile et sécurisée”, a déclaré Antoine Carello, Directeur des opérations de Forever Maroc, cité dans le communiqué.

( Avec MAP )