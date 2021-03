Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent attendues ce week-end dans plusieurs provinces

De fortes averses localement orageuses, des chutes de neige et des rafales de vent sont attendues, ce week-end, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses localement orageuses de niveau orange (60 à 80 mm) sont prévues samedi dans les provinces d’Al Hoceima, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Mdiq-Fnideq et Tétouan, a indiqué la DGM dans un bulletin météorologique spécial, faisant savoir que ces valeurs pourront être localement dépassées.

Le même phénomène (35 à 60 mm) intéressera, le samedi à 8h au dimanche à 15h00, les provinces de Tanger-Assilah, Taounate et Driouch, a ajouté la même source. Ces fortes averses orageuses (20 à 35 mm) concerneront, le samedi de 08h à 23h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Kelaat Sraghna, Fquih Ben Salah, Khenifra, Taza, Sefrou, Guercif, Boulemane, Essaouira, Chtouka-Ait-Baha, Tiznit et Taroudant.

Ces averses orageuses pourront être accompagnées localement par des chutes de grêle, souligne le Bulletin spécial, ajoutant que des averses localement modérées (15 à 25 mm) et parfois orageuses sont attendues dimanche de 07h00 à 15h00 sur les plaines atlantiques entre Rabat et El Jadida ainsi que des averses modérées pourront être localement assez fortes (20 à 40 mm) l’après-midi et la nuit du dimanche sur le Gharb, le Saiss, Oulmès, le Moyen Atlas, l’Est du Rif et de la Méditerranée ainsi que sur le Nord de l’Oriental.

Par ailleurs, des chutes de neige (10 à 30 cm/24 heures) sont également prévues ce week-end dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Midelt, Beni Mellal, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Errachidia, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir.

Selon la même source, quelques chutes de neige persisteront, lundi, sur les reliefs du Haut et du Moyen-Atlas. De même, de fortes rafales de vent (70 à 90 km/h) sont attendues samedi de 10H00 à 23H00 dans les provinces de Boulemane, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Guercif et Taourirt.

( Avec MAP )