Fortes averses orageuses et chute de neige du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume

Fortes averses orageuses et chute de neige sont attendues du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (20 à 35 mm) sont prévues ce vendredi de 07h à 18h dans les provinces d’Essaouira, Tanger, Larache, Safi, Casablanca et El Jadida, a précisé la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Le même phénomène (30 à 50 mm) concernera du vendredi à 18h à samedi à 10h les provinces d’Azilal, Beni Mellal, Khouribga, Khénifra, Chichaoua, Al Haouz, Taounate et Khémisset, poursuit la même source. Selon le bulletin d’alerte métrologique ces averses pourront être accompagnées localement par des chutes de grêle et des averses pourront être localement fortes (de 50 à 70 mm) le samedi sur les provinces de Tétouan, Chefchaouen, El Hoceima, Tanger, M’diq-Fnideq, Driouech et Fahs-Anjra.

Par ailleurs des rafales de vent parfois assez fortes (50 à 70 mm) intéresseront les vendredi et samedi les plaines Centre, les provinces Sud, la Méditerranée et l’Oriental.

Des chutes de neige sont prévues à partir de 1.500 m de niveau de vigilance orange (15 à 30 cm en 24 heures), sont attendues du vendredi à 15h au dimanche dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Boulemane, Errachidia, Ouarzazate et Tinghir, fait savoir la même source.

( Avec MAP )