Fortes averses orageuses et fortes rafales de vent de vendredi à dimanche

De fortes averses orageuses sont attendues de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume et de fortes ravales de vent sont prévues vendredi, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM), indiquant que des chutes de neige devraient avoir lieu de samedi à lundi.

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange (40 à 70mm) sont prévues de vendredi à 13h à samedi à 09h dans les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Al Hoceima, Chefchaouen, Chtouka-Ait Baha, Essaouira, Fahs-Anjra, Inezgane-Ait Melloul, Larache, M’diq-Fnideq, Ouezzane, Tanger-Assilah, Taroudant et Tétouan, a précisé la DGM dans un bulletin météorologique spécial. Des cumuls estimés entre 20 et 40mm concerneront, durant la même période, les provinces d’Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Chichaoua, El Jadida, Fès, Kénitra, Médiouna, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Safi, Salé, Sidi Bennour, Skhirate-Temara, Taounate et Taza, a ajouté la même source. Des cumuls estimés entre 30 et 70 mm intéresseront, de samedi à 16h à dimanche à 23h, les provinces de Benslimane, Berrechid, Casablanca, Chefchaouen, Chtouka-Ait Baha, El Jadida, Essaouira, Kénitra, Larache, Médiouna, Mohammedia, Nouaceur, Ouezzane, Rabat, Safi, Salé, Skhirate-Témara, Tanger-Assilah et Tiznit, a relevé la DGM, notant que ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent de niveau orange (70 à 100km/h) concerneront, vendredi de 13h à 23h, les provinces d’Agadir-Ida-Outanane, Al Haouz, Assa-Zag, Azilal, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Chefchaouen, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, El Jadida, Errachidia, Essaouira, Fahs-Anjra, Figuig, Guelmim, Ifrane, Inezgane-Ait Melloul, Jerada, Larache, M’diq-Fnideq, Marrakech, Médiouna, Midelt, Mohammedia, Nouaceur, Ouarzazate, Rabat, Rehamna, Safi, Salé, Settat, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Skhirate-Temara, Tan-Tan, Taroudante, Tétouan, Tinghir, Tiznit et Youssoufia, fait savoir le bulletin spécial. Des chutes de neige à partir de 1.200m de niveau de vigilance orange (20 à 30 cm en 24 heures), intéresseront les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Midelt, Ouarzazate et Taroudant de samedi à lundi, selon la Direction générale de la météorologie.

( Avec MAP )