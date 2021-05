France: 1.884 classes fermées en une semaine à cause du Covid

Quelque 1.884 classes en France ont dû être fermées après une semaine de réouverture en maternelle et au primaire à cause du Covid-19, a annoncé lundi le premier ministre, Jean Castex.

Ce chiffre représente 0,65% du total des classes en France, a expliqué le chef du gouvernent, lors d’un déplacement en Meurthe-et-Moselle, dans le Grand-Est, à l’occasion de la reprise des cours pour les lycéens et les collégiens.

Après deux semaines d’enseignement à distance, qui encadraient deux semaines de vacances scolaires, les lycéens ont retrouvé ce lundi leur établissement en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la rentrée s’effectue en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie, qui font aussi leur rentrée en demi-jauge.

Le chef du gouvernement, qui était accompagné du ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a souligné que le Covid-19 circule “très peu dans les écoles”, faisant observer que le dispositif de surveillance mis en place par les autorités était “performant”.

Le ministère de l’Education nationale a mis en place un protocole très strict pour lutter contre le coronavirus en milieu scolaire notamment avec la fermeture d’une classe dès la détection d’un premier cas de contamination au Covid-19.

Pour lutter contre le virus dans les établissements scolaires, les autorités sanitaires s’appuient également sur les autotests, qui constituent selon M. Castex “une nouvelle arme pour surveiller la pandémie”. Ils seront mis en œuvre dès cette semaine pour les enseignants et à partir du 10 mai pour les élèves.

Dans les écoles élémentaires et les collèges, vont se poursuivre les tests salivaires. “Environ 250.000 tests ont été réalisés par semaine”, avec l’objectif de passer à “600.000 à partir de la troisième semaine de mai”.

La France entame ce lundi la première phase du déconfinement progressif instauré pour limiter la propagation du Covid-19 avec notamment la levée de certaines restrictions, dont la limitation des déplacements et le retour en classe des collégiens et des lycéens.

( Avec MAP )